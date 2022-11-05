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Рух - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Кривбасс", украинская Премьер-лига, 6 ноября 2022
Фото: ФК Кривбасс
Пока "Рух" получил паузу (их встречу против "Ингульца" переносили по просьбе львовян), "Кривбасс" продолжал демонстрировать нестабильность в УПЛ. Вначале коллектив Вернидуба добыл дебютную победу в элите, одолев "Ингулец", а спустя неделю уступил "Динамо". Встреча запомнилась неплохой игрой криворожан в атаке и просто катастрофическими ошибками в обороне.
"Рух" же, как начало казаться в последнее время, набирает обороты. В трех последних играх команда Кучука взяла четыре бала, а лидеру "Днепру-1" уступила лишь в компенсированное время. Теперь интересно будет узнать, как на львовян повлияет двухнедельный игровой перерыв.
Смотрите матч 11-го тура УПЛ в воскресенье, шестого ноября, на телеканале "Униан". Также трансляция будет на Youtube-канала "Football Hub". Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Кривбасс"
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