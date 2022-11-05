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Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" продолжает свой путь к самым высоким позициям в УПЛ. По крайней мере, такие цели декларирует клуб, но команде не всегда хватает сил. Но дальше будет немного легче, ведь еврокубки берут паузу до февраля. Однако в 11-м туре УПЛ днепряне сыграют на фоне усталости после выезда в Нидерланды. А "Минай" – соперник организованный, легко фавориту не будет.

Игра одиннадцатого тура УПЛ "Днепр-1" - "Минай" состоится в воскресенье, шестого ноября 2022-го года, в 13:00 на ужгородском стадионе "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит медиакомпания "1+1 media".

А точнее – телеканал "УНИАН". Также эфир будет доступен на YouTube канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матч в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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