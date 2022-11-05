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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Два представителя верхней части таблицы

Александрия - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Субботнюю программу 11-го тура УПЛ начнут команды, которые неделю назад оставили достаточно приятное впечатление. "Александрия" сумела сыграть вничью против "Шахтера", доведя свою серию без поражений до пяти игр кряду, а "Колос" обыграл "Верес", добыв первую победу с сентября. Теперь оба клуба встречаются в очной игре на стадионе "Ника", дабы продолжить серию успешных результатов.

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"Александрия" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Александрия, стадион "Ника"

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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