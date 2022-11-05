Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция
Два представителя верхней части таблицы
Фото: Александр Приходько
Субботнюю программу 11-го тура УПЛ начнут команды, которые неделю назад оставили достаточно приятное впечатление. "Александрия" сумела сыграть вничью против "Шахтера", доведя свою серию без поражений до пяти игр кряду, а "Колос" обыграл "Верес", добыв первую победу с сентября. Теперь оба клуба встречаются в очной игре на стадионе "Ника", дабы продолжить серию успешных результатов.
"Александрия" 13:00 "Колос"
VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко
- Ворскла снова побеждает, Малиновского сватают в АПЛ. Главные новости за 4 ноября
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн