Александрия - Колос: смотреть онлайн, видеотрансляция

Субботнюю программу 11-го тура УПЛ начнут команды, которые неделю назад оставили достаточно приятное впечатление. "Александрия" сумела сыграть вничью против "Шахтера", доведя свою серию без поражений до пяти игр кряду, а "Колос" обыграл "Верес", добыв первую победу с сентября. Теперь оба клуба встречаются в очной игре на стадионе "Ника", дабы продолжить серию успешных результатов.

"Александрия" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Александрия, стадион "Ника"