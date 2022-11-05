Шахтер готов продать Мудрика за 60 млн евро

Донецкий "Шахтер" установил свою текущую цену на продажу вингера Михаила Мудрика. Журналист Бен Джейкобс заявил, что эта сумма составила 60 миллионов евро.

"Шахтер" будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов”, - написал Джейкобс в Twitter.

Журналист также отметил, что "Шахтер" не изменил своего мнения после вылета из ЛЧ и все еще готов продать Мудрика в январе. Мудрику сообщили, что с ним готовы расстаться уже зимой, но только за ту цену, которую требуют "горняки". А она, в свою очередь, выросла после поразительной игры Мудрика в Лиге чемпионов.

Тренер "Арсенала" Микель Артета следит за выступами игрока. Кроме "канониров" глаз на футболиста положили "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Также среди претендентов есть "Манчестер Сити", "Ювентус", ПСВ и "Атлетико".

Отметим, что в этом сезоне на счету Мудрика семь голов и семь ассистов в 14 матчах во всех турнирах. В частности, он записал в свой актив пять результативных действий (3+2) в Лиге чемпионов. Также Михаил дважды был признан игроком месяца в "Шахтере".