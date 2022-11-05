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Шахтер готов продать Мудрика за 60 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист знает об этом

Шахтер готов продать Мудрика за 60 млн евро

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" установил свою текущую цену на продажу вингера Михаила Мудрика. Журналист Бен Джейкобс заявил, что эта сумма составила 60 миллионов евро.

"Шахтер" будет рассматривать предложения в размере 60 миллионов евро, несмотря на то, что клуб намекал на увеличение цены до 100 миллионов”, - написал Джейкобс в Twitter.

Журналист также отметил, что "Шахтер" не изменил своего мнения после вылета из ЛЧ и все еще готов продать Мудрика в январе. Мудрику сообщили, что с ним готовы расстаться уже зимой, но только за ту цену, которую требуют "горняки". А она, в свою очередь, выросла после поразительной игры Мудрика в Лиге чемпионов.

Тренер "Арсенала" Микель Артета следит за выступами игрока. Кроме "канониров" глаз на футболиста положили "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Также среди претендентов есть "Манчестер Сити", "Ювентус", ПСВ и "Атлетико".

Отметим, что в этом сезоне на счету Мудрика семь голов и семь ассистов в 14 матчах во всех турнирах. В частности, он записал в свой актив пять результативных действий (3+2) в Лиге чемпионов. Также Михаил дважды был признан игроком месяца в "Шахтере".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Jacobs Ben in Twitter

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.11.2022 в 13:05
Олені, можна написати що і за 100 готовий продати. Хто ж його купить за такі гроші?
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2022 в 12:54
))))
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