Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Луганская "Заря" благодаря трем победам подряд вцепилась за третье место турнирной таблицы и готова составить конкуренцию "Шахтеру" за вторую строчку. А вот "Металлист" последний раз побеждал три недели назад и имеет полосу из двух игр без выигрышей. К тому же гости сегодня не смогут рассчитывать на своего лучшего бомбарира, Максима Прядуна. Будет ли кому забивать?

Vbet лига. 11-й тур

5 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00

"Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков)