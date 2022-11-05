Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Один из самых интересных матчей тура
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" благодаря трем победам подряд вцепилась за третье место турнирной таблицы и готова составить конкуренцию "Шахтеру" за вторую строчку. А вот "Металлист" последний раз побеждал три недели назад и имеет полосу из двух игр без выигрышей. К тому же гости сегодня не смогут рассчитывать на своего лучшего бомбарира, Максима Прядуна. Будет ли кому забивать?
Vbet лига. 11-й тур
5 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00
"Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков)
Популярное сейчас
- Барселона собирается подписать вингера Манчестер Сити
- Ровно 25 лет назад Динамо разбило Барселону на Камп Ноу с хет-триком Шевченко
- Ворскла снова побеждает, Малиновского сватают в АПЛ. Главные новости за 4 ноября
- Предложение с 8 нулями. ПСЖ желает приобрести Мудрика - источник
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО