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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из самых интересных матчей тура

Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Заря Луганск

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" благодаря трем победам подряд вцепилась за третье место турнирной таблицы и готова составить конкуренцию "Шахтеру" за вторую строчку. А вот "Металлист" последний раз побеждал три недели назад и имеет полосу из двух игр без выигрышей. К тому же гости сегодня не смогут рассчитывать на своего лучшего бомбарира, Максима Прядуна. Будет ли кому забивать?

Vbet лига. 11-й тур
5 ноября. Киев. Стадион им. Валерия Лобановского. Начало в 13:00
"Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков)

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
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