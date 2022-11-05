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Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем
Много изменений в атаке
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В рамках 11-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Ингульца". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич провел большую ротацию состава.
Стартовая одиннадцатая от хорватского наставника выглядит так:
Трубин, Траоре, Кривцов, Бондарь, Судаков, Михайличенко, Криськив, Джурасек, Матвиенко, Очеретько, Назарина.
⚒ Наш склад на матч з «Інгульцем» у Прем’єр-лізі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 5, 2022
⚽️ Хто стане автором першого гола в грі?
???? Дивіться пряму трансляцію на Setanta Sports.#Shakhtar #ШахтарІнгулець pic.twitter.com/NP1qzdX5Sk
Отметим, что по сравнению с предыдущим матчем Йовичевич не выпустил с первых минут Коноплю, Степаненко, Петряка, Бондаренко и Мудрика.
Встреча между "Шахтером" и "Ингульцем" начнется в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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