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Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Много изменений в атаке

Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В рамках 11-го тура УПЛ "Шахтер" сыграет против "Ингульца". Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич провел большую ротацию состава.

Стартовая одиннадцатая от хорватского наставника выглядит так:

Трубин, Траоре, Кривцов, Бондарь, Судаков, Михайличенко, Криськив, Джурасек, Матвиенко, Очеретько, Назарина.

Отметим, что по сравнению с предыдущим матчем Йовичевич не выпустил с первых минут Коноплю, Степаненко, Петряка, Бондаренко и Мудрика.

Встреча между "Шахтером" и "Ингульцем" начнется в 15:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2022 в 14:43
и снова потеря очков?
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0
0
чалагач (Киев)
05.11.2022 в 15:14
так арбітр 12 игрок,а певелко 20 й -очки не главное
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0
-1
aleks68
05.11.2022 в 15:19
слюни подбери лопух
0
0
aleks68
05.11.2022 в 15:22
крыськив уже забил.надеюсь всё будет нормально
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0
0

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