Суперсабы супертренера. Заря - Металлист 3:2

Украинское футбольное сообщество открыло для себя голкипера Ореста Костика осенью 2020 года. Поблагодарить за это голкипер должен Георгия Цецадзе - наставника, которого большинство болельщиков не иначе как с улыбками на лице не вспоминают. Тем не менее, грузинский специалист среди своего хаоса решил сделать ставку на 21-летнего вратаря. Его решение позже поддержали Виталий Шумский, Анатолий Бессмертный и, наконец, Олег Дулуб. Летом Костик решил покинуть "Львов" и перебраться в "Металлист", потерявший всех легионеров. Решение выглядело сомнительным, учитывая, что сразу пришлось сидеть за спиной Александра Рыбки. Но когда опытный коллега получил повреждение, именно Костик стал первым номером харьковского коллектива.

Первую половину встречи "Заря" и "Металлист" завершили со статистикой ударов в створ 7:1 в пользу хозяев. Эти цифры не всегда отражают происходящее на поле, но на этот раз картина была однозначна. Луганчане, как и неделю назад против другого харьковского коллектива, крепко ухватились в соперника и начали плести кружева своих атак: через фланги, центром, подачи со стандартов, прострелы – было почти все. Не хватало реализации, а иногда и последнего паса под удар. Только однажды за игру Костик серьезно ошибся, когда не рассчитал траекторию полета мяча и пропустил его себе за спину. Русин был готов, головой пробивал, но попал в, кажется, руку Романюка. Рефери эпизод проигнорировал, и даже если бы был ВАР, вряд ли он помог, учитывая, что повтор эпизода (не)официальный транслятор показал из-за противоположного плеча.

Интенсивность луганчан стала спадать на исходе первого тайма, а в начале второго гости себя уже чувствовали максимально комфортно. Хотя до того, как "Металлист" наконец-то огрызнулся, Чурко проверил на прочность перекладину ворот стадиона имени Валерия Лобановского. А дальше угрозы шли уже воротам непробиваемого Мацапуры (три подряд игры "на ноль"). На мощный удар Танковского низом метров двадцати голкипер среагировал, но не справился со следующим эпизодом: пенальти от Подлепенца. Произошел он после активного отбора, заставившего обрезаться Бражко, и фола в штрафной от Имерекова.

"Заря" не сбавляла обороты и пыталась переломить ход событий. Другое дело, что для "Металла" игра уже была понятна и читалась. Луганчане даже перестали заходить в штрафную Костика. А еще хозяевам очень мешали проблемы с реализацией. Дважды за игру луганчане буквально расстреливали ворота, которые уже не контролировал в полной мере голкипер, ударами в блок.

Количество в качество перешло у луганчан на старте восьмого десятка минут. Причем все оказалось довольно банально: пас на ход Хланю, подача, Чурко замыкает. И тут бы задуматься о камбэке, но эти мысли прервал Панасенко прекрасным ударом из-за пределов штрафной в левый верхний угол ворот.

Замены ван Леувена казались больше панической попыткой что-то изменить в цейтноте. При отрицательном (если таковым считать даже нулевую ничью) результате наставник лишь за полчаса до финального свистка стал делать первые замены, а Мишнева и Лунева ван Леувен выпустил вообще за два оборота до конца основного времени. Но специалист сегодня угадал максимально. Хланю хватило двенадцати минут, чтобы сделать ассист на Чурко при первом голе; Мишневу – двух касаний к мячу, чтобы сравнять счет; Шахову – немного больше, но также без результативного действия он поле не оставил. За 25 секунд до завершения того времени, которое компенсировал рефери, Данченко с углового забросил в центр штрафной, Батагов наконец не бил, а сбросил ближе к воротам, Шахов сориентировался быстрее других. Арбитр даже не дал времени на розыгрыш с центра поля.

"Металлист" своим старанием не заслужил сегодня поражения. Возможно, даже "Заря" не заслужила победу. Но она произошла только благодаря Патрику ван Леувену. Нидерландский специалист сегодня откровенно поймал удачу за хвост и за счет интуиции (а может, холодного расчета) выиграл эту игру.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)

Заря - Металлист 3:2

Голы: Вячеслав Чурко 72, Дмитрий Мишнев 88, Евгений Шахов 90+3 - Евгений Подлепенец 58 (пен.), Сергей Панасенко 74

Заря: Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Вячеслав Чурко (Максим Лунёв 88), Сергей Булеца (Евгений Шахов 78), Назарий Русин (Денис Антюх 78), Максим Имереков, Денис Нагнойний (Максим Хлань 59), Арсений Батагов, Игорь Кирюханцев (Дмитрий Мишнёв 88), Олег Данченко

Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко, Егор Картушов, Евгений Подлепенец, Егор Демченко, Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский, Юрий Романюк, Алекс Чидомере (Евгений Рязанцев 44)

Предупреждение: Владимир Бражко 86