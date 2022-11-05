Александрия - Колос 4:1. Доказательство амбиций во всеукраинский день пенальти

Для кого-то сегодняшний матч "Александрия" - "Колос" был "селльхоз-дерби", для других данная вывеска считалась одной из самых интересных в 11-м туре УПЛ. Тут важен контекст. "Горожане" Гуры набрали отличный ход, не проигрывают в пяти играх кряду, а неделю назад смогли на равных сыграть против "Шахтера". Команда смотрит в сторону медалей и если им удастся не сбавить темп, то борьбу они навязать сумеют. "Колос" в последнее время выглядит не столь уверенно, но Ярослава Вышняка выручает уверенный старт с тремя победами в четырех турах. После этого была грустная серия без побед, но три очка в прошедший понедельник помогли выйти в ноль. Ковалевцы к 11-му туру подходили на пятом месте, а их соперник был четвертым. Теперь согласны, что вывеска весьма интересная?

Перед игрой мы прогнозировали, что Юрий Гура не будет вносить много изменений в состав, в то время как Вышняк вернет в старт Мякушко и Попова. И с этим прогнозом мы провалились. В стартовом наборе "Александрии" произошел ряд изменений. Наконец-то готов играть с первых минут Ковалец, занявший позицию в центре поля. Это усиление. Помимо этого, Гура неожиданно выпустил на фланг очень юного Шулянского, который ранее выходил лишь на замену. Также в центре обороны нашлось место для арендованного Дячука. Вышняк же состав "Колоса" после победы над "Вересом" не менял. Видно, верит в приметы.

Несмотря на то, что в таблице команды идут на соседних местах, первым тайм прошел при полном доминировании одной команды. Мы прогнозировали, что "Александрия" будет стараться играть первым номером, при этом нельзя сказать, что оборона соперника ставила хозяев в трудное положение. Нет, моменты "горожане" создавали достаточно легко, правда реализовать сумели лишь один. Рыбалка уже на восьмой минуте по принципу "сделай сам" соорудил взятие ворот - перехватил передачу Ореховского, а после левой ногой из-за пределов штрафной без шансов пробил для Волынца. Ранний гол раскрепостил команду Гуры и до перерыва они могли увеличивать отрыв. Но Шулянский пробил в штангу, Ковалец не реализовал три крутых эпизода (мимо, мимо, в руки Волынцу), а прострел Третьякова на пустые никто не сумел замкнуть.

"Колос" пробудился лишь под конец тайма, нанеся несколько ударов в сторону ворот "Александрии". Однако Билык редко вступал в игру. Видя блеклую игру в атаке, Вышняк провел три замены в перерыве, выпустив Безбородько, Попова и Мякушко. "Колос" перешел на 4-4-2 и практически сразу сравнял. Правда до этого имел место нереализованный момент Кожушко (свежий игрок "Александрии"), после чего ковалевцы вылетели в атаку и заработали пенальти. Мяч попал в руку Бабогло, арбитр указал на точку, а Ореховский реализовал приговор арбитра. "Александрия" немного приходила в себя, однако вскоре вернула преимущество. Причем дважды. И оба раза благодаря... Пенальти. Арбитр дважды наказывал гостей за нарушение правил, и если к руке Безбородько (экс-игрок "Александрии") вопросов нет, то фол на Мирошниченко выглядел слегка сомнительным. Anyway, в течение восьми минут "горожане" дважды били с точки, реализовав обе попытки - голы на счету Третьякова и Рыбалки.

Минус два против "Александрии" нынешний "Колос" был не готов отыграть, к тому же оборона гостей вскоре снова провалилась, что привело к весьма сумбурному взятию ворот. Мяч долго метался по штрафной, пока Кожушко не выдавил передачу на Третьякова, который в касание замкнул в пустые. 4:1 - "горожане" Гуры продолжают уверенно брать очки по ходу сезона, закрепляя за собой место в еврокубковой зоне. Посмотрим, что с ними случится в будущем, однако сегодня "Александрия" впечатлила. Кого-то будут смущать два гола с пенальти, но и без них хозяева создали немало моментов, при этом почти ничего не допустив у своих ворот. Чистый триумф "горожан"

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - Колос 4:1

Голы: Сергей Рыбалка 8, Максим Третьяков 62 (пен.), Сергей Рыбалка 69 (пен.), Максим Третьяков 73 - Павел Ориховский 54 (пен.)

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Богдан Кобзар 80), Владислав Калитвинцев (Викентий Волошин 80), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Максим Дячук (Валерий Бондаренко 80), Артем Шулянский (Олег Кожушко 46), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Кирилл Дришлюк 84)

Колос: Евгений Волынец, Владимир Лысенко (Денис Безбородько 46), Евгений Смирный (Кирилл Попов 46), Павел Ориховский, Вадим Милько, Евгений Новак (Роман Гончаренко 42), Алексей Зозуля, Денис Кузык (Сергей Мякушко 46), Владислав Емец, Сергей Чоботенко, Олег Ильин

Предупреждения: Евгений Смирный 26, Владимир Лысенко 33, Денис Безбородько 61, Сергей Мякушко 72