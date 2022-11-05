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Северная Корея поставляет россии боеприпасы, - американские аналитики
Есть данные, которые косвенно подтверждают этот тезис
фото из свободных источников
После заявления США, что Северная Корея поставляет боеприпасы в россию, первый поезд пересек границу с россией. Это указывает на то, что в страну-агрессор поставляются артиллерийские снаряды.
Об этом сообщил вашингтонский аналитический центр 38 North, ссылаясь на коммерческие спутниковые снимки.
Проект 38 North, отслеживающий события в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за последние несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.
"Невозможно определить цель поезда по снимкам, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", - говорится в сообщении 38 North.
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