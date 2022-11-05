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Северная Корея поставляет россии боеприпасы, - американские аналитики

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Есть данные, которые косвенно подтверждают этот тезис

Северная Корея поставляет россии боеприпасы, - американские аналитики

фото из свободных источников

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После заявления США, что Северная Корея поставляет боеприпасы в россию, первый поезд пересек границу с россией. Это указывает на то, что в страну-агрессор поставляются артиллерийские снаряды.

Об этом сообщил вашингтонский аналитический центр 38 North, ссылаясь на коммерческие спутниковые снимки.

Проект 38 North, отслеживающий события в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за последние несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.

"Невозможно определить цель поезда по снимкам, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", - говорится в сообщении 38 North.

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В статье: Корея война с россией
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Источник:
Reuters

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