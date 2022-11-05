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Дмитрий Крыськив забил дебютный гол за Шахтер в дебютном выходе в основе
В матче против Ингульца
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В матче 11-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове сыграл с "Ингульцем". После Лиги чемпионов Игор Йовичевич применил широкую ротацию. В частности, место в стартовом составе получил полузащитник Дмитрий Крыськив – для него это дебютный выход в стартовом составе "Шахтера".
И уже на 18-й минуте Крыськив отличился дебютным мячом за "Шахтер". После позиционной атаки Траоре сбросил мяч на Джурасека, тот дальше направил снаряд на Крыськива, который удачно пробил низом с острого угла – 1:0.
Напомним, что "Шахтер" преследует "Днепр-1" в турнирной таблице. Перед началом этого тура отставание составляло пять очков с одним матчем в запасе для дончан.
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