Дмитрий Крыськив забил дебютный гол за Шахтер в дебютном выходе в основе

В матче 11-го тура УПЛ "Шахтер" во Львове сыграл с "Ингульцем". После Лиги чемпионов Игор Йовичевич применил широкую ротацию. В частности, место в стартовом составе получил полузащитник Дмитрий Крыськив – для него это дебютный выход в стартовом составе "Шахтера".

И уже на 18-й минуте Крыськив отличился дебютным мячом за "Шахтер". После позиционной атаки Траоре сбросил мяч на Джурасека, тот дальше направил снаряд на Крыськива, который удачно пробил низом с острого угла – 1:0.

Напомним, что "Шахтер" преследует "Днепр-1" в турнирной таблице. Перед началом этого тура отставание составляло пять очков с одним матчем в запасе для дончан.