Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С шедевром от проигравших. Заря - Металлист 3:2. Видео голов и обзор матча
Заря - Металлист ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Этот матч порадовал зрителей многими компонентами. Были интрига, напряжение, голевая перестрелка, драматическая развязка. В конце концов, шедевр от Панасенко, который забил, возможно, один из лучших голов чемпионата.
Но автор шедевра с партнерами сегодня проиграл. "Заря" контролировала ход поединка и сумела забить на один гол больше благодаря вышедшим на замену игрокам. Удачная работа от тренера Патрика ван Леувена.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.
Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)
"Заря" - "Металлист" 3:2
Голы: Вячеслав Чурко 72, Дмитрий Мишнев 88, Евгений Шахов 90+3 - Евгений Подлепенец 58 (пен.), Сергей Панасенко 74
Популярное сейчас
- Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап
- Шахтер может предложить Мудрику новый, улучшенный контракт. Его агенты не хотят этого – Источник
- Ворскла обходит Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО