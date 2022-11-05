С шедевром от проигравших. Заря - Металлист 3:2. Видео голов и обзор матча

Этот матч порадовал зрителей многими компонентами. Были интрига, напряжение, голевая перестрелка, драматическая развязка. В конце концов, шедевр от Панасенко, который забил, возможно, один из лучших голов чемпионата.

Но автор шедевра с партнерами сегодня проиграл. "Заря" контролировала ход поединка и сумела забить на один гол больше благодаря вышедшим на замену игрокам. Удачная работа от тренера Патрика ван Леувена.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)

"Заря" - "Металлист" 3:2

Голы: Вячеслав Чурко 72, Дмитрий Мишнев 88, Евгений Шахов 90+3 - Евгений Подлепенец 58 (пен.), Сергей Панасенко 74