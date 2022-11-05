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С шедевром от проигравших. Заря - Металлист 3:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря - Металлист ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

С шедевром от проигравших. Заря - Металлист 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч порадовал зрителей многими компонентами. Были интрига, напряжение, голевая перестрелка, драматическая развязка. В конце концов, шедевр от Панасенко, который забил, возможно, один из лучших голов чемпионата.

Но автор шедевра с партнерами сегодня проиграл. "Заря" контролировала ход поединка и сумела забить на один гол больше благодаря вышедшим на замену игрокам. Удачная работа от тренера Патрика ван Леувена.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)
Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Денис Марченко (Чернигов)
"Заря" - "Металлист" 3:2
Голы: Вячеслав Чурко 72, Дмитрий Мишнев 88, Евгений Шахов 90+3 - Евгений Подлепенец 58 (пен.), Сергей Панасенко 74

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
05.11.2022 в 16:10
Романюк, как-то странно упал...
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