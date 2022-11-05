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Ван Левен: У нас было достаточно моментов, чтобы забить быстрее, чем на последних минутах

Премьер-лига
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Но все равно три очка в кармане

Ван Левен: У нас было достаточно моментов, чтобы забить быстрее, чем на последних минутах

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Левен оценил волевую победу своих подопечных над "Металлистом":

“ – Если посмотреть на первый тайм, то у нас было много шансов. Нужно было их реализовывать тогда, а не так, как сейчас получилось, на последних секундах. Команда преобладала над соперником, доминировала. Во втором тайме немного прижались к своим воротам, но нужно было немного организовать нашу игру. Замены сделал, и команда, которая должна была победить, победила.

– За счет чего удалось переломить счет игры, когда "Металлист" вел в счете?

– В этот момент мы смотрели очень много вперед. Наши футболисты тоже об этом думали. Рад, что команда продолжила играть в футбол. У нас было достаточно моментов, чтобы забить быстрее, чем на последних минутах.

– Почему "Металлист" на старте второго тайма перехватил инициативу?

– Когда одна команда много атакует и не забивает, а соперник забивает с первого же шанса, это сразу влияет на команду, потому что мы хорошо играли, но получили гол в свои ворота. Но мы продолжили играть в футбол. Я чувствовал, что у нас шансы будут. Те, кто появился на замену, тоже хорошо смотрелись на поле”, - сказал ван Левен.

Отметим, что благодаря этой победе "Заря", по крайней мере, временно поднялась на второе место в турнирной таблице.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков) Патрик ван Леувен
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