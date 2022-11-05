Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Левен: У нас было достаточно моментов, чтобы забить быстрее, чем на последних минутах
Но все равно три очка в кармане
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Левен оценил волевую победу своих подопечных над "Металлистом":
“ – Если посмотреть на первый тайм, то у нас было много шансов. Нужно было их реализовывать тогда, а не так, как сейчас получилось, на последних секундах. Команда преобладала над соперником, доминировала. Во втором тайме немного прижались к своим воротам, но нужно было немного организовать нашу игру. Замены сделал, и команда, которая должна была победить, победила.
– За счет чего удалось переломить счет игры, когда "Металлист" вел в счете?
– В этот момент мы смотрели очень много вперед. Наши футболисты тоже об этом думали. Рад, что команда продолжила играть в футбол. У нас было достаточно моментов, чтобы забить быстрее, чем на последних минутах.
– Почему "Металлист" на старте второго тайма перехватил инициативу?
– Когда одна команда много атакует и не забивает, а соперник забивает с первого же шанса, это сразу влияет на команду, потому что мы хорошо играли, но получили гол в свои ворота. Но мы продолжили играть в футбол. Я чувствовал, что у нас шансы будут. Те, кто появился на замену, тоже хорошо смотрелись на поле”, - сказал ван Левен.
Отметим, что благодаря этой победе "Заря", по крайней мере, временно поднялась на второе место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо – один из четырех представителей первой корзины еврокубков, кто не смог преодолеть групповой этап
- Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- Трубин: В команде можем сказать Мудрику – ну ты уже в Арсенале, все, давай
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО