С тремя сомнительными пенальти. Александрия - Колосс 4:1. Обзор матча и видео голов

В этом матче "Александрия", безусловно, заслужила победу. Но два пенальти, назначенных в пользу горожан – очень и очень сомнительны. Собственно, не менее сомнительный одиннадцатиметровый был назначен и в пользу "Колоса". Это не пристрастность, а просто слабая работа арбитра.

Но матч все равно яркий. О судействе читайте чуть позже в отдельной новости, а здесь – видеообзор игры, прошедшей на стадионе "Ника".

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" - "Колос" 4:1

Голы: Сергей Рыбалка 8, Максим Третьяков 62 (пен.), Сергей Рыбалка 69 (пен.), Максим Третьяков 73 - Павел Ориховский 54 (пен.)