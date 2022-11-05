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С тремя сомнительными пенальти. Александрия - Колосс 4:1. Обзор матча и видео голов
Александрия - Колос ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В этом матче "Александрия", безусловно, заслужила победу. Но два пенальти, назначенных в пользу горожан – очень и очень сомнительны. Собственно, не менее сомнительный одиннадцатиметровый был назначен и в пользу "Колоса". Это не пристрастность, а просто слабая работа арбитра.
Но матч все равно яркий. О судействе читайте чуть позже в отдельной новости, а здесь – видеообзор игры, прошедшей на стадионе "Ника".
VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия" - "Колос" 4:1
Голы: Сергей Рыбалка 8, Максим Третьяков 62 (пен.), Сергей Рыбалка 69 (пен.), Максим Третьяков 73 - Павел Ориховский 54 (пен.)
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