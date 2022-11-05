Металлист 1925 - Верес 1:4. Активные дебюты лучше владения мячом

Валерий Кривенцов прививал "Металлисту 1925" игру, основанную на контроле мяча. В начале сезона выглядело очень интересно, но чем дальше, тем труднее приходилось создавать и реализовывать моменты. Тандем Эдмара и Голодюка проводили уже третий матч во главе харьковской команды, но продолжали курс своего предшественника. Однако пока прогресса не видно. Но обо всем по порядку.

Борячук остается травмированным, поэтому на острие атаки приходится экспериментировать. В игре против "Зари" играл Бычек, на этот раз он вышел на левом фланге полузащиты, тогда как на острие вышел Чирук. Вачиберадзе в центре поля составил компанию Габелку и Мартынюку, соответственно в резерве остался Дмитрий Кравченко. Что касается защиты, то изменение касалось левого фланга – вместо Капинуса играл Шершень.

Юрий Вирт после двух поражений подряд также сменил центрфорварда – вместо Гайдучика вышел Михаил Шестаков. Александр Лебеденко заменил Станислава Шарая на позиции центрального атакующего хавбека, а его брат Влад Шарай играл на фланге атаки вместо Геннадия Пасича.

Пока "Металлист 1925" пытался на старте наладить фирменный контроль мяча, "Верес" включил скорость и организовал несколько фланговых атак. Первая завершилась ударом Клеца с линии штрафной после того, как защитник выбил мяч головой, но Сидоренко в эффектном прыжке парировал. Второй выпад после подачи с фланга замыкал Лебеденко ударом головой, но голкипер снова был на высоте. Впрочем, заработанный угловой привел к пенальти – после удара того же Лебеденко мяч попал в руку Бычеку. 11-метровый четко реализовал Клец.

После быстрого гола "Верес" отошел на собственную половину поля, позволив "Металлисту 1925" заниматься любимым делом – плести комбинации в центре. 25 минут это не приносило вообще никакого результата, тогда как ровенчане периодически выбегали в контратаки, но били неточно с дальнего расстояния. А потом – на 34-й минуте – Бычек чуть не реабилитировался за привезенный пенальти. Вингер классно пробил из угла штрафной в нижний угол, но не менее эффектно сыграл Когут. А вот после углового мяч упал на ногу Безуглому, однако центрбек пробил выше ворот с выгодной позиции.

Если не считать неточный штрафной удар от Вовченко, это был последний хороший момент в первом тайме.

Сложно сказать, как настраивали Эдмар и Голодюк своих подопечных в перерыве, но их план развалился в самом начале второй половины игры. Лебеденко, получив пас от Дахновского, сделал несколько шагов вправо и отлично пробил в нижний угол – 0:2 на 47-й минуте. Как показали дальнейшие события, с интригой было покончено. Номинальные хозяева растерялись, тогда как "Верес" действовал на кураже и уже даже больше владел мячом и позволял себе разыгрывать комбинации на половине поля соперника.

Делать это было комфортно, учитывая, что харьковчане давали время и пространство. Особенно много – перед штрафной площадкой. Именно в этой зоне возник третий гол – пас с фланга на Шарая, его удар пришелся в защитника, но мяч отлетел к Кучерову. Тот бьет с разворота, траекторию подправила пятка Курило и Сидоренко третий раз вынужден доставать из сетки.

Выход Дмитренко и Ростислава Русина на замену в составе "Металлиста 1925" оживил игру харьковчан. Особенно это касается второго. Именно он начал открываться под передачи партнеров и брать инициативу на себя. Логично, что именно Русин стал автором гола харьковчан на 81-й минуте. Курило забросил с глубины поля, а Ростислав, отклеившись от Вовченко, пробил слета с левой ноги – мяч от стойки залетел в сетку.

Если бы через несколько минут Дмитренко замкнул прострел с правого фланга, неизвестно, возможно, мы бы в итоге увидели эффектный камбек харьковчан. Но Владислав пролетел мимо мяча, а ровенчане поняли, что расслабляться еще рано. Футболисты "Верес" начали играть более сконцентрированно, что в итоге позволило таки выиграть этот матч с разгромным счетом. Четвертый мяч организовали Владислав Шарай и вышедший на замену Сергийчук. Первый после скидки Гайдучика отдал на Михаила, тот обыграл голкипера и с очень острого угла попал в щель между защитником и стойкой. 1:4 - "Верес" вышел на пятое место, тогда как "Металлист 1925" увяз во второй половине турнирной таблицы и, похоже, сосредоточится на том, чтобы не быть втянутым в борьбу за выживание.

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5 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Металлист 1925" - "Верес" 1:4

Голы: Русин 81 - Клец 10 пен., Лебеденко 47, Кучеров 69, Сергийчук 90

"Металлист 1925": Сидоренко – Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень – Вачиберадзе (Р.Русин 69), Мартынюк – Бычек (Дмитренко 56), Габелок (Д.Кравченко 79), Ременюк (Капинус 79) – Чирук (Зубков 56)

Тренер: Эдмар

"Верес": Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич – Кучеров, Клец (Курко 90+1) – Дахновский (Сергийчук 82), Лебеденко (С.Шарай 82), В.Шарай (С.Шестаков 90+1) – М.Шестаков (Гайдучик 68)

Тренер: Юрий Вирт

Арбитр: Александр Дердо

Предупреждения: Бычек 9, Мартынюк 55, Курило 85