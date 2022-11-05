Шахтер - Ингулец 3:0. Резерв стреляет без осечки

Несколько раз в этом сезоне "Шахтер" пользовался своей занятостью в еврокубках, перенося матчи УПЛ. Однако в прошедшую среду "горняки" завершили свой путь в Лиге Чемпионов, отправившись в Лигу Европы. У команды Йовичевича было всего два полноценных дня на восстановление перед игрой против "Ингульца", а потому эту встречу может было считать важным испытанием. Терять очки нельзя, но ротации избежать бы не вышло. Сегодня Йовичевич выпустил экспериментальный набор футболистов - с первых минут вышли Крыськив, Джурасек, Очеретько, Назарина, Судаков был вынужден слева подменять Мудрика, а профильный центрбек Бондарь закрывал дыру на правом крыле обороны. И только ветеран Пятов и дальше наблюдает за игрой одноклубников со скамейки запасных.

"Ингулец" подходил к матчу с полностью противоположным набором. Коллектив Лавриненко две недели находился вне игры, ведь прошедший тур пропустил по просьбе "Руха". "Казаки", идущие в этом сезоне бед побед, получили дополнительное время на подготовку к гранду, правда далеко не факт, что это могло спасти "желто-красных". Да, на их стороне в этом сезоне ничья против "Днепра-1" (единственная потеря команды Кучера), однако в целом не видно, за счет чего "Ингулец" может бороться за нечто большее, нежели за выживание в элите. В последних турах, к тому же, у команды была огромная кадровая проблема, однако часть травмированных успела восстановиться к "Шахтеру". В эту субботу, к примеру, почти удалось собрать полноценную заявку.

Первый тайм сегодняшнего матча чем-то отдаленно напомнил фильм "Терминатор 3". То есть, на поле не происходило ничего интересного. "Шахтер" тотально владел мячом, "Ингулец" почти все время находился у своей штрафной, стараясь не давать сопернику создать момент. Им почти это удалось. За 45 минут резерв "горняков" придумал лишь одну атаку, однако, к несчастью для гостей, она была конвертирована в гол. Очеретько закинул в штрафную, Траоре выиграл воздух, скинув на Джурасеа. Хорват акробатическим движением пытался остановить мяч, но по итогу получилась скидка на дальнюю, откуда в касание пробил Крыськив. Пробил хавбек точно, так что 1:0. Интересно, что для Дмитрия это дебютный матч в основе за "Шахтер", и, как вы возможно догадались, дебютный гол. Можно с этим его поздравить.

Сергей Лавриненко сразу после перерыва обновил линию атаки, выпустив трех свежих футболистов. Спасло ли это гостей? Нет. "Ингулец" стал действовать слегка агрессивнее, но сильно нагрузить оборону "Шахтера" им не удалось. Резерв хозяев так же не особо рвался вперед, но в середине тайма они нашли свой второй гол. Крыськив заработал пенальти (дебютный заработанный пенальти после дебютного забитого гола в дебютной игре в основе), который идеально реализовал свеженький Сикан. Получив плюс два, "Шахтер" окончательно, как говорится, "сделал игру". Соперник впереди так и не придумал ничего опасного, а Йовичевич пустился в эксперименты. Например, на позицию левого фулбека хорватский тренер выпустил правого вингера Топалова. Кстати, это еще один дебют сегодняшнего дня. Под конец игры Крыськив к дебютному голу и дебютному заработанному пенальти добавил еще и дебютный ассист, выкатив на пустые ворота Сикану - Даниил в компенсированное время оформил дубль.

3:0, "Шахтер" добывает важнейшую победу в 11-м туре. Если вы смотрите только на силу соперника, то, пожалуйста, копните немного глубже. "Горнякам" нельзя было сегодня оступаться, поскольку, во-первых, нужно было вернуться после унижение от "Лейпцига", а, во-вторых, погоню за "Днепром-1" никто не отменял. Футболисты Йовичевича миссию выполнили, причем результат удалось добыть малой кровью. То есть, резервным составом. Так что это действительно важная победа.

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Шахтер - Ингулец 3:0

Голы: Дмитрий Крыськив 18, Даниил Сикан 69 (пен.), Даниил Сикан 90+3

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко (Дмитрий Топалов 73), Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек (Артём Бондаренко 57), Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 57), Георгий Судаков (Михаил Мудрик 73), Олег Очеретько, Егор Назарина, Валерий Бондарь (Эдуард Козик 82)

Ингулец: Даниил Кучер, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Даниил Кравчук 72), Александр Кучеренко (Максим Марусич 46), Сергей Ченбай (Владимир Одарюк 46), Владислав Р. Сидоренко, Виталий Павлов, Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив (Александр Козак 46), Максим Ковалёв, Андрей Кухарук (Андрей Коробенко 72)

Предупреждения: Валерий Бондарь 27 - Сергей Ченбай 31, Тарас Сакив 39