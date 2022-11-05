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Без сверхусилий. Шахтер - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер - Ингулец ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Без сверхусилий. Шахтер - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

После еврокубков украинским полпредам обычно тяжело перестраиваться на матчи внутреннего чемпионата, но сегодня у "Шахтера" была другая ситуация. Тренер использовал широкую ротацию, и молодежь проявила себя как можно лучше. В частности, дебютант Крыськив. Хотя героев у "Шахтера" несколько.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
"Шахтер" - "Ингулец" 3:0
Голы: Дмитрий Крыськив 18, Даниил Сикан 69 (пен.), Даниил Сикан 90+3

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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