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Без сверхусилий. Шахтер - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов
Шахтер - Ингулец ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
После еврокубков украинским полпредам обычно тяжело перестраиваться на матчи внутреннего чемпионата, но сегодня у "Шахтера" была другая ситуация. Тренер использовал широкую ротацию, и молодежь проявила себя как можно лучше. В частности, дебютант Крыськив. Хотя героев у "Шахтера" несколько.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.
VBET-лига. 11-й тур
5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
"Шахтер" - "Ингулец" 3:0
Голы: Дмитрий Крыськив 18, Даниил Сикан 69 (пен.), Даниил Сикан 90+3
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