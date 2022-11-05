Без сверхусилий. Шахтер - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

После еврокубков украинским полпредам обычно тяжело перестраиваться на матчи внутреннего чемпионата, но сегодня у "Шахтера" была другая ситуация. Тренер использовал широкую ротацию, и молодежь проявила себя как можно лучше. В частности, дебютант Крыськив. Хотя героев у "Шахтера" несколько.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

VBET-лига. 11-й тур

5 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

"Шахтер" - "Ингулец" 3:0

Голы: Дмитрий Крыськив 18, Даниил Сикан 69 (пен.), Даниил Сикан 90+3