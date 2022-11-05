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Одностороннее избиение. Металлист 1925 – Верес 1:4. Обзор матча и видео голов
Металлист 1925 - Верес ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.11.2022 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
После смены тренера в "Металлисте 1925" эффекта нет. Даже наоборот, тандем Эдмар-Голодюк пока не находят того пути, который бы привел к результату. В очередном поединке харьковчане без шансов проиграли крепкому, но не неуязвимому "Вересу". Ровенчане благодаря этому успеху закрепились на пятом месте таблицы.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.
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5 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Металлист 1925" - "Верес" 1:4
Голы: Русин 81 - Клец 10 пен., Лебеденко 47, Кучеров 69, Сергийчук 90
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