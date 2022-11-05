Одностороннее избиение. Металлист 1925 – Верес 1:4. Обзор матча и видео голов

После смены тренера в "Металлисте 1925" эффекта нет. Даже наоборот, тандем Эдмар-Голодюк пока не находят того пути, который бы привел к результату. В очередном поединке харьковчане без шансов проиграли крепкому, но не неуязвимому "Вересу". Ровенчане благодаря этому успеху закрепились на пятом месте таблицы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча УПЛ.

Vbet лига. 11-й тур

5 ноября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Металлист 1925" - "Верес" 1:4

Голы: Русин 81 - Клец 10 пен., Лебеденко 47, Кучеров 69, Сергийчук 90