Ошибки, как у любителя. Судейский эксперт проанализировал закономерность трех пенальти в матче Александрия - Колос

"Александрия", учитывая рисунок игры, закономерно одержала победу в матче 11-го тура УПЛ над "Колосом" (4:1), однако судейство Дмитрия Кривушкина стало "слабым местом" этого в целом зрелищного матча. Судья назначил сразу три пенальти, два из которых ошибочны, а еще один подлежит дискуссионному обсуждению. По крайней мере, так считает судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

Он подчеркнул, что не каждое касание мяча в руки в штрафной – это нарушение правил. А Кривушкин судил сегодня именно по такому принципу. Особенно это заметно при анализе первого одиннадцатиметрового.

– Три пенальти в одном матче нечасто приходится видеть, – взял слово Мирослав Ступар. – По крайней мере, в текущем чемпионате – это точно рекорд. Но насколько они правильны и справедливы? Есть очень большие вопросы. Особенно в отношении первого и третьего.

На 52-й минуте состоялась подача с правого фланга, и от бедра Демченко мяч попал ему в руку. Кривушкин мгновенно указал на одиннадцатиметровую отметку, но здесь нет никаких аргументов, которые могли бы оправдать решение судьи. Игра рукой – это когда футболист сознательно/намеренно касается снаряда запрещенной частью тела. А у Демченко умысла сыграть рукой не было. Надо было просто продолжить матч.

Хронологически третий пенальти, - говорит эксперт, - состоялся на 67-й минуте. И он не вписывается ни в какие рамки. Прошла атака правым флангом, Мирошниченко отдал передачу и пошел открываться под ответный пас. Милько, мимо которого пробросил мяч Мирошниченко, стоял за пределами штрафной площади. Игрок "Александрии" врезался в него и оба упали на газон – уже в пределах штрафной. Было заметно, что Милько прятал руки и пытался уйти от контакта, но Кривушкин все равно расценил его действия как фол. Ошибка, как у любителя, – заметил Ступар.

По поводу хронологически второго одиннадцатиметрового четкого объяснения нет, ведь транслятор не обеспечил зрителей качественным повтором. С первого взгляда показалось, что мяч попал в руку Безбородько после отскока от газона. То есть, был "неожиданный мяч". Но Кривушкин уверенно указал на одиннадцатиметровую отметку и показал желтую карточку футболисту.

"В чем вопрос? Сыграл ли Безбородько намеренно рукой в ​​мяч. Если да, и Кривушин это увидел, то его решение можно оправдать. Но четко сказать нельзя из-за плохого качества повтора", - сказал нам судейский эксперт.

Была в этом матче и "не результативная", но очень показательная относительно качества работы Кривушкина судейская ошибка – желтая карточка Лысенко на 33-й минуте.

– Здесь просто нет слов. На бровке была борьба с Бабогло, Лысенко банально поскользнулся, и вышло, будто сыграл в подкате. Хотя это был не подкат, а падение игрока из-за утраты координации. Непреднамеренные, случайные действия, случившиеся в силу непредвиденных обстоятельств. Но Кривушкин "выписал" Лысенко желтую карточку. Это ошибка, – заметил Ступар.

Отметим, что матч закончился победой "Александрии" со счетом 4:1.