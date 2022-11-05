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Александр Зубков выбыл до конца первого круга УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Прогноз – шесть недель

Александр Зубков выбыл до конца первого круга УПЛ

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич на пресс-конференции после матча с "Ингульцом" рассказал о травме и сроках возвращения Александра Зубкова.

"Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу собрания он будет полностью готов. Наверное, Александр является одним из ключевых футболистов нашей модели игры. И не только он – сейчас не хватает и Шведа, и Конопли.

Однако есть ряд футболистов, показавших сегодня, что мы можем на них рассчитывать. Они заслуживают играть гораздо больше, чем играют, потому что их качества, характер, тренировка, ежедневная работа заставляют меня думать и принимать решение давать им больше шансов.

Так и сейчас, когда вышла ротация. С одним составом невозможно выиграть чемпионат, а нужен коллектив. Сегодня получился очень удачный матч, и я счастлив, особенно за тех ребят, которые получают меньше игровой практики. В то же время, дали отдохнуть ключевым футболистам, которые в последнее время провели много матчей.

Очень насыщенный график, риск травмы большой. Поэтому я счастлив за коллектив, за команду, и три очка важны для выполнения наших целей, что мы себе ставим".

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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