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Два воспитанника Шахтера дебютировали за клуб в матче с Ингульцом

Премьер-лига
(2 голосов)

Это Эдуард Козик и Дмитрий Топалов

Два воспитанника Шахтера дебютировали за клуб в матче с Ингульцом

Фото: twitter FC SHAKHTAR

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 в рамках одиннадцатого тура УПЛ. Голы забили Дмитрий Крыськив и Даниил Сикан (дважды).

В этом же матче успели дебютировать сразу два воспитанника академии "Шахтера": полузащитник Дмитрий Топалов и защитник Эдуард Козик. Первый появился на поле на 73 минуте вместо Судакова, второй – на 82 вместо Бондаря.

Топалов ранее уже отыграл 71 матч за "Мариуполь", забив одиннадцать голов и отдав шесть ассистов. Козик же также уходил в аренду в "Мариуполь", но так и не провел ни одного матча за клуб. Его трансфер состоялся 22 февраля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Топалов Эдуард Козик
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