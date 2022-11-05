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Два воспитанника Шахтера дебютировали за клуб в матче с Ингульцом
Это Эдуард Козик и Дмитрий Топалов
Фото: twitter FC SHAKHTAR
Донецкий "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 3:0 в рамках одиннадцатого тура УПЛ. Голы забили Дмитрий Крыськив и Даниил Сикан (дважды).
В этом же матче успели дебютировать сразу два воспитанника академии "Шахтера": полузащитник Дмитрий Топалов и защитник Эдуард Козик. Первый появился на поле на 73 минуте вместо Судакова, второй – на 82 вместо Бондаря.
Топалов ранее уже отыграл 71 матч за "Мариуполь", забив одиннадцать голов и отдав шесть ассистов. Козик же также уходил в аренду в "Мариуполь", но так и не провел ни одного матча за клуб. Его трансфер состоялся 22 февраля.
???? Дмитро Топалов та Едуард Козік дебютували за «Шахтар» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 5, 2022
Вихованці Академії клубу вийшли на заміну в матчі з «Інгульцем».
Вітаємо хлопців! #ШахтарІнгулець #Shakhtar pic.twitter.com/EJkIIaJgUB
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