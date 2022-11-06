Волевая Заря, разгром от Шахтера, возвращение Холанда. Главные новости за 5 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 5 октября

После чувствительного поражения от "Лейпцига" в Лиге Чемпионов Игорь Йовичевич провел существенную ротацию – на матч 11-го тура против "Ингульца" не вышли Тарас Степаненко, Артем Бондаренко, а главное Михаил Мудрик. Шанс получили Крыськив, Назарина, Очеретько. И они им воспользовались. Именно Крыськив забил быстрый мяч, что существенно облегчило задачу горнякам. А потом дублем отличился Даниил Сикан. 3:0 – "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" до двух очков.

В центральном матче дня луганчане принимали "Металлист". Первый тайм прошел без голов, а вот во втором команды порадовали зрителей зрелищем. Дважды харьковчане выходили вперед – после точных ударов Пидлипинца и Панасенко, между их голами отличился Чурко. А развязка наступила в последние пять минут – вышедшие на замену Мишнев и Шахов принесли "Заре" победу со счетом 3:2. Луганчане остаются на третьем месте, отставая от "Шахтера" на один балл.

Этим соперником стал "Колос". Все началось с классного дальнего удара Сергея Рыбалки. В начале второго тайма Ориховский восстановил равновесие ударом с пенальти, но александрийцы ответили тем же, при чем дважды – пенальти реализовали Третьяков и Рыбалка. Впоследствии Третьяков оформил дубль уже с игры – 4:1 в пользу "Александрии", которая идет сразу за спиной "Зари", но сыграла на игру меньше.

В последнем матче дня в УПЛ "Металлист 1925" принимал команду из Ровно. И пропустил уже на 10-й минуте от Клеца, реализовавшего пенальти. В начале второго тайма Лебеденко увеличил преимущество, а Кучеров сделал его еще большим. Ростислав Русин пытался восстановить интригу своим красивым голом, но гол Сергийчука окончательно снял напряжение – "Верес" победил 1:4 и закрепился на пятой строчке.

"Манчестер Сити" принимал "Фулхэм". Альварес забил быстрый гол, но на 26-й минуте Канселу получил прямую красную карточку, к тому же коттеджеры реализовали пенальти. Пришлось Гвардиоле на второй тайм выпускать Эрлинг Холанда, до этого травмированного. И именно он принес победу, реализовав пенальти уже в компенсированное арбитром время. "Сити" вышел на первое место, тогда как "Арсенал" в воскресенье сыграет с "Челси". "Эвертон" тем временем на собственном поле проиграл "Лестеру" 0:2. Миколенко провел на поле весь поединок и, по оценкам статистических порталов, был одним из лучших игроков в составе своей команды.

В Италии в центре внимания был матч первой и второй команд в текущей турнирной таблице - "Аталанта" принимала "Наполи". Лукман вывел бергамцев вперед в середине первого тайма, но Осимхен сравнял, а Эльмас, как оказалось, забил победный. Малиновский вышел на замену во втором тайме, однако изменить ситуацию на поле не смог. Поражением "Аталанты" сразу же воспользовался "Милан", победивший "Специю" 2:1. Примечательно, что за "Специю" забил арендованный у россонера Даниэль Мальдини, а победный гол Жиру провел на 89-й минуте. "Милан" поднялся на вторую строчку, его отставание от "Наполи" составляет шесть очков.

Херард вышел в основе каталонцев на игру против "Альмерии". Понятно, что это была игра в одни ворота. Но Левандовский не смог реализовать пенальти уже на 7-й минуте, так что соперник выстоял в первом тайме. А вот во втором свое дело сделали Дембеле и Де Йонг – 2:0. Пике под аплодисменты "Камп Ноу" был заменен на 85-й минуте на Кристенсена.

В Германии "Бавария" играла на выезде с "Гертой". На 38-й минуте счет стал 0:3 в пользу мюнхенцев. После Мусиалы дубль оформил Эрик-Максим Чупо-Мотинг. Примечательно, что камерунец отличился забитыми голами уже в седьмом матче! Но "Герта" не сдалась без боя – еще до перерыва берлинцы два гола отыграли. А вот во втором тайме команды обошлись без голов – 2:3 в пользу "Баварии", которая продолжает давить на "Унион Берлин".