Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2

Луганская "Заря" была очень близка к потере очков после трех подряд побед. Однако команда Патрика ван Леувена за две минуты до конца основного времени сначала спасла ничью, а затем в прямом смысле последним прикосновением к мячу вырвала победу . "Металлисту", который провел качественную игру, должно быть досадно за результат. Впрочем, во время таких драматических развязок всегда есть те, кто не заслужил поражения. Наш фотокор Алина Ерофеева видела матч своими глазами и делится впечатлениями через свои фотоработы.

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