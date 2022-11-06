  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Алина Ерофеева посетила игру

Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" была очень близка к потере очков после трех подряд побед. Однако команда Патрика ван Леувена за две минуты до конца основного времени сначала спасла ничью, а затем в прямом смысле последним прикосновением к мячу вырвала победу. "Металлисту", который провел качественную игру, должно быть досадно за результат. Впрочем, во время таких драматических развязок всегда есть те, кто не заслужил поражения. Наш фотокор Алина Ерофеева видела матч своими глазами и делится впечатлениями через свои фотоработы.

Фотогалерея

Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 1Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 2Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 3Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 4Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 5Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 6Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 7Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 8Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 9Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 10Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 11Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 12Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 13Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 14Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 15Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 16Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 17Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 18Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 19Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 20Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 21Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 22Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 23Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 24Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 25Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 26Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 27Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 28Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 29Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 30Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 31Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 32Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 33Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 34Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 35Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 36Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 37Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 38Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 39Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 40Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 41Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 42Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 43Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 44Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 45Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 46Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 47Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 48Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 49Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 50Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 51Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 52Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 53Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 54Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 55Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 56Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 57Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 58Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 59Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 60Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 61Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 62Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 63Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 64Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 65Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 66Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 67Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 68Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 69Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 70Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 71Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 72Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 73Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 74Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 75Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 76Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 77Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 78Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2 - фото 79
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде