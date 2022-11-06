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Лучшая драма сезона. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 3:2
Алина Ерофеева посетила игру
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" была очень близка к потере очков после трех подряд побед. Однако команда Патрика ван Леувена за две минуты до конца основного времени сначала спасла ничью, а затем в прямом смысле последним прикосновением к мячу
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