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Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Компенсация выглядит очень приличной

Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик до сих пор остается приоритетной целью "Арсенала" для усиления линии атаки.

Лондонцы сейчас ведут работу над трансфером и готовят предложение украинскому клубу в размере 50-60 миллионов евро. Ранее эту информацию также подтвердил авторитетный инсайдер Марко Ди Натале.

Отмечается, что условия личного контракта с 21-летним футболистом лондонцы согласовали еще летом, но "Шахтер" отклонил запрос английского клуба, считая сумму компенсации слишком низкой.

Мудрик в этом сезоне отличился 7 голами и 7 ассистами в 14 матчах за "горняков".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2022 в 10:40
Арсенал - це круто! Було б добре, щоб ріс хлопець в такому клубі!
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.11.2022 в 10:31
)))
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2022 в 10:44
иди инфузорию витеньку и забавного продавай
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0
0

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