Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик до сих пор остается приоритетной целью "Арсенала" для усиления линии атаки.

Лондонцы сейчас ведут работу над трансфером и готовят предложение украинскому клубу в размере 50-60 миллионов евро. Ранее эту информацию также подтвердил авторитетный инсайдер Марко Ди Натале.

Отмечается, что условия личного контракта с 21-летним футболистом лондонцы согласовали еще летом, но "Шахтер" отклонил запрос английского клуба, считая сумму компенсации слишком низкой.

Мудрик в этом сезоне отличился 7 голами и 7 ассистами в 14 матчах за "горняков".