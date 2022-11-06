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Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика
Компенсация выглядит очень приличной
Фото: ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик до сих пор остается приоритетной целью "Арсенала" для усиления линии атаки.
Лондонцы сейчас ведут работу над трансфером и готовят предложение украинскому клубу в размере 50-60 миллионов евро. Ранее эту информацию также подтвердил авторитетный инсайдер Марко Ди Натале.
Отмечается, что условия личного контракта с 21-летним футболистом лондонцы согласовали еще летом, но "Шахтер" отклонил запрос английского клуба, считая сумму компенсации слишком низкой.
Мудрик в этом сезоне отличился 7 голами и 7 ассистами в 14 матчах за "горняков".
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