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Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" приостановил выступления в еврокубках до февраля, но матч 11-го тура УПЛ против "Миная" все равно состоится на фоне усталости от выезда на международный матч. В четверг "Днепр-1" проиграл АЗ в группе Лиги конференций, но уже сегодня должен отбиваться от посягательств "Шахтера" и других конкурентов в турнирной таблице.

Соперник – организованный "Минай". Матч состоится в воскресенье, шестого ноября 2022-го года, на ужгородском стадионе "Авангард". Начало – 13:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.

УПЛ. Одиннадцатый тур. 06.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Днепр-1" 13:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootbollHab

Почему Селезнев не играет за "Минай" и какая роль Красникова в "Днепре-1" - читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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