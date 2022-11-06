Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" приостановил выступления в еврокубках до февраля, но матч 11-го тура УПЛ против "Миная" все равно состоится на фоне усталости от выезда на международный матч. В четверг "Днепр-1" проиграл АЗ в группе Лиги конференций, но уже сегодня должен отбиваться от посягательств "Шахтера" и других конкурентов в турнирной таблице.

Соперник – организованный "Минай". Матч состоится в воскресенье, шестого ноября 2022-го года, на ужгородском стадионе "Авангард". Начало – 13:00.

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УПЛ. Одиннадцатый тур. 06.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

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