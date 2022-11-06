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Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Днепр-1" приостановил выступления в еврокубках до февраля, но матч 11-го тура УПЛ против "Миная" все равно состоится на фоне усталости от выезда на международный матч. В четверг "Днепр-1" проиграл АЗ в группе Лиги конференций, но уже сегодня должен отбиваться от посягательств "Шахтера" и других конкурентов в турнирной таблице.
Соперник – организованный "Минай". Матч состоится в воскресенье, шестого ноября 2022-го года, на ужгородском стадионе "Авангард". Начало – 13:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHab. Смотрите прямо в этой новости.
УПЛ. Одиннадцатый тур. 06.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Днепр-1" 13:00 "Минай"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootbollHab
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