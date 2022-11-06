Буяльский второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

Болельщики "Динамо" определились с избранием лучшего игрока киевлян в октябре. Им стал полузащитник Виталий Буяльский с бешеным отрывом.

В целом украинский футболист набрал 61% голосов. Кроме него номинантами были Ванат (19%), Гармаш (9%), Цыганков (8%) и Нещерет (3%). В опросе приняли участие около четырех тысяч респондентов.

В прошлом месяце Буяльский провел восемь матчей. За это отрезок поединков он записал в свой актив пять голов и один ассист. В частности, Виталий оформлял дубли в ворота "Руха" и "Кривбасса".

Отметим, что полузащитник выиграл эту награду второй раз подряд – также он ее получал и в сентябре. А в августе лучшим игроком "Динамо" стал Георгий Бущан.