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Буяльский второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Так же как и Мудрик в "Шахтере"

Буяльский второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Болельщики "Динамо" определились с избранием лучшего игрока киевлян в октябре. Им стал полузащитник Виталий Буяльский с бешеным отрывом.

В целом украинский футболист набрал 61% голосов. Кроме него номинантами были Ванат (19%), Гармаш (9%), Цыганков (8%) и Нещерет (3%). В опросе приняли участие около четырех тысяч респондентов.

В прошлом месяце Буяльский провел восемь матчей. За это отрезок поединков он записал в свой актив пять голов и один ассист. В частности, Виталий оформлял дубли в ворота "Руха" и "Кривбасса".

Отметим, что полузащитник выиграл эту награду второй раз подряд – также он ее получал и в сентябре. А в августе лучшим игроком "Динамо" стал Георгий Бущан.

Читайте такжеБезальтернативно. Мудрика снова признали лучшим игроком месяца у Шахтере
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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.11.2022 в 13:05
Безумовно! Більш того, без сумніву, він є найкращим гравцем чемпіонату України. От тільки до чого той Мудрик у підзаголовку новини про Динамо?! Це відомо лише редакції цього сайту, які того Мудрика як чіпок тулять усюди.
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