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Буяльский второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Динамо
Так же как и Мудрик в "Шахтере"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Болельщики "Динамо" определились с избранием лучшего игрока киевлян в октябре. Им стал полузащитник Виталий Буяльский с бешеным отрывом.
В целом украинский футболист набрал 61% голосов. Кроме него номинантами были Ванат (19%), Гармаш (9%), Цыганков (8%) и Нещерет (3%). В опросе приняли участие около четырех тысяч респондентов.
В прошлом месяце Буяльский провел восемь матчей. За это отрезок поединков он записал в свой актив пять голов и один ассист. В частности, Виталий оформлял дубли в ворота "Руха" и "Кривбасса".
Отметим, что полузащитник выиграл эту награду второй раз подряд – также он ее получал и в сентябре. А в августе лучшим игроком "Динамо" стал Георгий Бущан.
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