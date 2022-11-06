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Петряк: Хоть Мудрик и делал результат в ЛЧ, но работали все – от голкипера до нападающих

Премьер-лига
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Считает, что поэтому и прошли в евровесну

Петряк: Хоть Мудрик и делал результат в ЛЧ, но работали все – от голкипера до нападающих

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Вингер "Шахтера" Иван Петряк прокомментировал выступления команды в Лиге чемпионов:

“ – После жеребьевки все решили, что мы финишируем на четвертом месте с нулем очков. Думаю, мы справились с задачей, очень хорошие матчи провели. Моментами чуть-чуть не повезло, моментами наоборот везло, но это футбол. Где-то не забили на последних секундах, где-то нам забили. Ничего страшного. В целом я оцениваю выступления положительно, ведь у нас есть еврокубковая весна.

– Какой матч за эмоциями, результатом или игрой запомнился больше всего?

– Честно говоря, каждый. "Лейпциг" на выезде обыграли 4:1, затем с "Реалом" дома 1:1, на последних секундах пропустили. На "Селтик Парк" была шикарная атмосфера... Трудно выделить один.

– Кто был главным героем "Шахтера" в этой Лиге чемпионов?

– Мишка Мудрик, конечно же. Забивал решающие мячи, столь нужные всей команде. Брал на себя игру, тянул команду, помогал партнерам. Молодец! Но хотелось бы отметить всех. Хотя Миша и делал результат, но работали все – от голкипера до нападающих”, - сказал Петряк.

Отметим, что Иван принял участие во всех шести матчах "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. В общей сложности он провел на поле 177 минут, но голевыми действиями не отличился.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Футбол 24

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