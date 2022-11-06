Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петряк: Хоть Мудрик и делал результат в ЛЧ, но работали все – от голкипера до нападающих
Считает, что поэтому и прошли в евровесну
фото - ФК Шахтар
Вингер "Шахтера" Иван Петряк прокомментировал выступления команды в Лиге чемпионов:
“ – После жеребьевки все решили, что мы финишируем на четвертом месте с нулем очков. Думаю, мы справились с задачей, очень хорошие матчи провели. Моментами чуть-чуть не повезло, моментами наоборот везло, но это футбол. Где-то не забили на последних секундах, где-то нам забили. Ничего страшного. В целом я оцениваю выступления положительно, ведь у нас есть еврокубковая весна.
– Какой матч за эмоциями, результатом или игрой запомнился больше всего?
– Честно говоря, каждый. "Лейпциг" на выезде обыграли 4:1, затем с "Реалом" дома 1:1, на последних секундах пропустили. На "Селтик Парк" была шикарная атмосфера... Трудно выделить один.
– Кто был главным героем "Шахтера" в этой Лиге чемпионов?
– Мишка Мудрик, конечно же. Забивал решающие мячи, столь нужные всей команде. Брал на себя игру, тянул команду, помогал партнерам. Молодец! Но хотелось бы отметить всех. Хотя Миша и делал результат, но работали все – от голкипера до нападающих”, - сказал Петряк.
Отметим, что Иван принял участие во всех шести матчах "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. В общей сложности он провел на поле 177 минут, но голевыми действиями не отличился.
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу
- Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО
- Волевая Заря, разгром от Шахтера, возвращение Холанда. Главные новости за 5 ноября
- Арсенал готов заплатить солидную сумму за трансфер Мудрика
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО