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Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Где покажут в прямом эфире матч Черноморец - Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022
Александр Приходько - UA-Футбол
В воскресенье, 6 ноября состоится матч 11-го тура между одесским Черноморцем и киевским Динамо. Команда Григорчука до сих пор не побеждала в чемпионате Украины, киевляне же попытаются реабилитироваться за бесславный вылет из Лиги Европы.
Игра состоится в Одессе, начало в 15:00. В Украине трансляция матча Черноморец - Динамо будет доступна только на OTT-платформе Setanta Sports, которая является платной (месячная подписка стоит 109 грн).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол | Черноморец - Динамо онлайн
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