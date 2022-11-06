Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

В воскресенье, 6 ноября состоится матч 11-го тура между одесским Черноморцем и киевским Динамо. Команда Григорчука до сих пор не побеждала в чемпионате Украины, киевляне же попытаются реабилитироваться за бесславный вылет из Лиги Европы.

Игра состоится в Одессе, начало в 15:00. В Украине трансляция матча Черноморец - Динамо будет доступна только на OTT-платформе Setanta Sports, которая является платной (месячная подписка стоит 109 грн).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол | Черноморец - Динамо онлайн