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Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Черноморец - Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022

Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

В воскресенье, 6 ноября состоится матч 11-го тура между одесским Черноморцем и киевским Динамо. Команда Григорчука до сих пор не побеждала в чемпионате Украины, киевляне же попытаются реабилитироваться за бесславный вылет из Лиги Европы.

Игра состоится в Одессе, начало в 15:00. В Украине трансляция матча Черноморец - Динамо будет доступна только на OTT-платформе Setanta Sports, которая является платной (месячная подписка стоит 109 грн).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол | Черноморец - Динамо онлайн

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2022 в 12:27
турки выиграли у ДК а ЧО что хуже турков --ГРИ если поставишь пенсионеров и Штогрина--проиграш--ставь Кевина -Кузика-Зиги-Юсова -молодёжь
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