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Фабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу

Премьер-лига
(1 голосов)

Гонка открыта

Фабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу

shakhtar.com

Новина українською

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о цене "Шахтера" на своего вингера Михаила Мудрика:

“Наверное, “Арсенал” продолжает интересоваться Михаилом Мудриком, за ним следят давно, но пока ничего не решено. Донецкий “Шахтер” хочет сейчас более 60-65 миллионов евро, чтобы продать его, и это нелегко. Гонка открыта, если “Арсенал” действительно хочет его, то они должны работать над трансфером быстрее”, - сказал Романо в своем подкасте.

Кроме этого итальянец добавил, что у “Арсенала” есть альтернатива. Речь идет о 22-летнем уругвайце Факундо Торресе, который на данный момент выступает в составе Орландо Сити.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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Источник:
caughtoffside

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Комментарии (3)
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riccо-sc (Київ)
06.11.2022 в 12:08
Може хоч раз в тиждень про Циганкова щось напишете? Чи ви прошахтарівський сайт???
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0
-4
S_Shvets (Киев)
06.11.2022 в 12:22
Ми б з превеликим задоволенням, але чомусь міжнародні інсайдери не дають інформації про Віктора. Мабуть тому, що зараз на фоні слабких результатів Динамо ним справді ніхто не цікавиться. Та й після того, як Ігор Суркіс відхилив пропозицію Жирони у розмірі 10 млн, стало зрозуміло, що простіше дочекатись коли у Циганкова закінчиться контракт (вже наступного літа) і підписати його вільним агентом, аніж спробувати домовитись з власником Динамо
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+4
0
C_Ballack (Днепр)
06.11.2022 в 12:32
А тебе мало было прошлой зимой писанины про Супрягу?
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+3
0

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