Фабрицио Романо сообщил, что Шахтер просит за Мудрика 60-65 млн евро. Также есть альтернатива украинцу

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о цене "Шахтера" на своего вингера Михаила Мудрика:

“Наверное, “Арсенал” продолжает интересоваться Михаилом Мудриком, за ним следят давно, но пока ничего не решено. Донецкий “Шахтер” хочет сейчас более 60-65 миллионов евро, чтобы продать его, и это нелегко. Гонка открыта, если “Арсенал” действительно хочет его, то они должны работать над трансфером быстрее”, - сказал Романо в своем подкасте.

Кроме этого итальянец добавил, что у “Арсенала” есть альтернатива. Речь идет о 22-летнем уругвайце Факундо Торресе, который на данный момент выступает в составе Орландо Сити.