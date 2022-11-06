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Рух - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Победа необходима двум командам
Фото: Аліна Єрофеєва
К очному матчу, который завершит программу 11-го тура УПЛ, "Рух" и "Кривбасс" подходят в статусе команд нижней части таблицы. Несмотря на то, что обе стороны немного выровняли положение после катастрофичного старта, 12-е и 13-е места - явно не то, что рассчитывало увидеть руководство в этом сезоне. А потому три очка сегодня пригодятся каждой из сторон.
"Рух" 15:00 "Кривбасс"
VBET-лига. 11-й тур
6 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
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