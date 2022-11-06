  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Победа необходима двум командам

Рух - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

К очному матчу, который завершит программу 11-го тура УПЛ, "Рух" и "Кривбасс" подходят в статусе команд нижней части таблицы. Несмотря на то, что обе стороны немного выровняли положение после катастрофичного старта, 12-е и 13-е места - явно не то, что рассчитывало увидеть руководство в этом сезоне. А потому три очка сегодня пригодятся каждой из сторон.

Читайте такжеРух - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 ноября 2022

"Рух" 15:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 11-й тур
6 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде