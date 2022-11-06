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Третьяков стал 1000-м автором "украинского" дубля в чемпионатах Украины
Игрок забил два гола в матче против "Колоса"
УПЛ/Автор невідомий
Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков стал 1000-м автором дубля именно с украинским паспортом в чемпионатах Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Во вчерашнем поединке против "Колоса" игрок сначала отличился на 61-й минуте с пенальти, а затем на 73-й оформил и второй гол.
В общем, это был 1417-й дубль в высшей лиге, если принимать во внимание и иностранных исполнителей.
Отметим, что вчера кроме Третьякова два гола в одном матче забил еще и Даниил Сикан (против "Ингульца"). Нападающий "Шахтера", соответственно, стал 1001-м украинским автором дубля в чемпионатах Украины.
Интересно, что второй раз подряд сотню "расписал" игрок "Александрии". 900-й "украинский" дубль оформил Кирилл Ковалец.
Юбилейные дубли украинских футболистов в Чемпионатах Украины (1992 – 05.11.2022)
|
№
|
Дата
|
Гравець
|
Клуб
|
Суперник
|
Голи
|
Рахунок (поле)
|
|
1-й
|
18.03.1992
|
Сергій Ребров
|
Шахтар
|
Нива В
|
13’, 47’
|
5:0 (д)
|
100-й
|
24.10.1993
|
Денис Филимонов
|
Верес
|
Нива В
|
40’, 68’
|
3:2 (д)
|
200-й
|
23.06.1995
|
Іван Корпонай
|
Кремінь
|
Верес
|
50’, 83’
|
3:2 (г)
|
300-й
|
15.03.1997
|
Олександр Шевченко
|
Нива В
|
Ворскла
|
61’, 89’
|
2:4 (д)
|
400-й
|
03.04.1999
|
Віталій Пантилов
|
Маріуполь
|
Миколаїв
|
17’, 82’
|
3:0 (д)
|
500-й
|
04.08.2001
|
Роман Пахолюк
|
Арсенал
|
Кривбас
|
47’, 55’
|
3:0 (д)
|
600-й
|
28.08.2005
|
Олексій Бєлик
|
Шахтар
|
Металург З
|
23’, 77’
|
3:1 (д)
|
700-й
|
20.11.2010
|
Олександр Піщур
|
Волинь
|
Кривбас
|
9’, 35’
|
4:2 (г)
|
800-й
|
15.03.2015
|
Андрій Ярмоленко
|
Динамо
|
Маріуполь
|
37’, 62’
|
5:0 (г)
|
900-й
|
18.08.2019
|
Кирило Ковалець
|
Олександрія
|
Зоря
|
57’, 75’
|
2:1 (г)
|
1000-й
|
05.11.2022
|
Максим Третьяков
|
Олександрія
|
Колос
|
61’, 73’
|
4:1 (д)
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