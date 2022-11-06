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Третьяков стал 1000-м автором "украинского" дубля в чемпионатах Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Игрок забил два гола в матче против "Колоса"

Третьяков стал 1000-м автором "украинского" дубля в чемпионатах Украины

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков стал 1000-м автором дубля именно с украинским паспортом в чемпионатах Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Во вчерашнем поединке против "Колоса" игрок сначала отличился на 61-й минуте с пенальти, а затем на 73-й оформил и второй гол.

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В общем, это был 1417-й дубль в высшей лиге, если принимать во внимание и иностранных исполнителей.

Отметим, что вчера кроме Третьякова два гола в одном матче забил еще и Даниил Сикан (против "Ингульца"). Нападающий "Шахтера", соответственно, стал 1001-м украинским автором дубля в чемпионатах Украины.

Интересно, что второй раз подряд сотню "расписал" игрок "Александрии". 900-й "украинский" дубль оформил Кирилл Ковалец.

Юбилейные дубли украинских футболистов в Чемпионатах Украины (1992 – 05.11.2022)

Дата

Гравець

Клуб

Суперник

Голи

Рахунок (поле)

1-й

18.03.1992

Сергій Ребров

Шахтар

Нива В

13’, 47’

5:0 (д)

100-й

24.10.1993

Денис Филимонов

Верес

Нива В

40’, 68’

3:2 (д)

200-й

23.06.1995

Іван Корпонай

Кремінь

Верес

50’, 83’

3:2 (г)

300-й

15.03.1997

Олександр Шевченко

Нива В

Ворскла

61’, 89’

2:4 (д)

400-й

03.04.1999

Віталій Пантилов

Маріуполь

Миколаїв

17’, 82’

3:0 (д)

500-й

04.08.2001

Роман Пахолюк

Арсенал

Кривбас

47’, 55’

3:0 (д)

600-й

28.08.2005

Олексій Бєлик

Шахтар

Металург З

23’, 77’

3:1 (д)

700-й

20.11.2010

Олександр Піщур

Волинь

Кривбас

9’, 35’

4:2 (г)

800-й

15.03.2015

Андрій Ярмоленко

Динамо

Маріуполь

37’, 62’

5:0 (г)

900-й

18.08.2019

Кирило Ковалець

Олександрія

Зоря

57’, 75’

2:1 (г)

1000-й

05.11.2022

Максим Третьяков

Олександрія

Колос

61’, 73’

4:1 (д)

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В статье: Колос (Ковалевка) Максим Третьяков Александрия
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Источник:
УПЛ

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