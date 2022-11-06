Третьяков стал 1000-м автором "украинского" дубля в чемпионатах Украины

Полузащитник "Александрии" Максим Третьяков стал 1000-м автором дубля именно с украинским паспортом в чемпионатах Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Во вчерашнем поединке против "Колоса" игрок сначала отличился на 61-й минуте с пенальти, а затем на 73-й оформил и второй гол.

В общем, это был 1417-й дубль в высшей лиге, если принимать во внимание и иностранных исполнителей.

Отметим, что вчера кроме Третьякова два гола в одном матче забил еще и Даниил Сикан (против "Ингульца"). Нападающий "Шахтера", соответственно, стал 1001-м украинским автором дубля в чемпионатах Украины.

Интересно, что второй раз подряд сотню "расписал" игрок "Александрии". 900-й "украинский" дубль оформил Кирилл Ковалец.

Юбилейные дубли украинских футболистов в Чемпионатах Украины (1992 – 05.11.2022)