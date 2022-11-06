УПЛ. Днепр-1 - Минай 3:1. Реакция на раздражитель

Два предыдущих домашних матча "Днепр-1" выиграл у "Миная" с общим счетом 7:0. Но единственный выездной матч, состоявшийся как раз на ужгородском "Авангарде", днепряне проиграли 2:3. И вот сегодня поединок снова проходил на ужгородской локации. Но домашней для "Днепра-1". Здесь бесполезно было искать какие-то тенденции или традиции – закрутиться могло по-разному.

"Минай" был аутсайдером, но надеялся взять очки. Ведь "Днепр-1" продолжает идти по дистанции в условиях отсутствия ротации, кадрового дефицита и напряженного графика. До сих пор это привело только к одной осечке в УПЛ (ничья с "Ингульцом" 2:2), но лишило команду Кучера легкости. А здесь организованный, дисциплинированный и сыгранный соперник. Игра обещала быть непростой для обоих ее участников.

Видимо, понимая эти нюансы, "Днепр-1" сделал ставку на быстрый гол. По крайней мере, этим можно объяснить резкий старт хозяев, что обусловило два момента у ворот Бандуры. В ходе первого Довбик просто медлил с ударом, второй обернулся тем, что Амаш не успел подставить ногу под ситуативный прострел от Артема.

"Минай" успокоил игру ближе к середине тайма. Успокоил и вызвал закипание у других ворот. По крайней мере, так было, когда Хахлев подал со штрафного. Сама по себе подача несла угрозу, а еще кто-то из гущи футболистов мог отозваться на нее уже перед воротами. Немного погодя закарпатцы создали еще один момент, но Воробчак пробил слишком слабо. Полу-момент Кулиева не стал полноценным шансом, потому что Эльдар с удобной позиции не сумел нанести удар.

То есть, "Днепр-1" владел инициативой, но это был не односторонний футбол. Лидеру турнирной таблицы очень нужен был гол, однако с этим чуть-чуть не везло (или не хватало уровня реализации). Пихаленок в ходе очередной атаки пробил сильно, но не перехитрил Бандуру (голкипер вытащил мяч из-под штанги), ну а подключение Адамюка к угловому удару закончилось не ударом Владимира, а попаданием мяча в ногу защитника.

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После перерыва характер игры не изменился. Что важно, "Минай" продолжал отвечать контратаками, не допуская той ошибки, которая была у "Черноморца" в прошлом туре. Тогда одесситы позволили "Днепру-1" "насесть" на свои ворота. Сегодня же в начале второго тайма был удар Хахлева во вратаря. Да, у "Днепра-1" были удары Пихалёнка и Довбика, но это просто сохраняло паритет с небольшим игровым преимуществом номинальных хозяев. Полного доминирования подопечных Кучера не было.

А потом вообще был холодный душ… Шаран выпустил Колесника и очень быстро он принял участие в голевой атаке. Непонятно, задел ли он мяч после фланговой подачи Немчанинова, но снаряд оказался на дальней штанге у Воробчака, которому не составило труда забить. Задание для "Днепра-1" усложнилось, но и реакция команды обострилась. Одно с другим дало результат.

Сначала подачу Амаша от углового флажка замкнул Сарапий, а через минуту восстановившийся от травмы Гуцуляк отметил свое возвращение точным ударом низом в угол ворот Бандуры. Через две минуты "Днепр-1" не то чтобы перевернул матч, но среагировал на раздражители так, как до этого не мог в течение часа.

Дальше уже было дело техники. Очередная "кружевная" атака закончилась передачей в свободную зону на Амаша и его точным ударом по центру ворот. Очередная вспышка активности от Довбика завершилась попаданием в перекладину. И вообще, очередной матч "Днепра-1" заканчивался без напряжения – дело было сделано.

"Минай" старался и понравился, но против лидера не попрешь. Приз зрительских симпатий закарпатцам может достаться, а вот три очка уходят в копилку "Днепра-1".

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 11-й тур. 06.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

СК "Днепр-1" - ФК "Минай" 3:1

Голы: Эдуард Сарапий 66, Алексей Гуцуляк 67, Янис Амаш 75 - Назарий Воробчак 62

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк (Никита Кононов 89), Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Янис Амаш, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 65), Александр Назаренко (Алексей Гуцуляк 65), Александр Сваток (Габриель Феррейра Гомес 83), Александр Пихалёнок (Сергей Логинов 89)

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин, Эльдар Кулиев (Валерий Рогозинский 83), Назарий Воробчак (Дмитрий Касимов 83), Егор Твердохлеб (Антон Байдал 77), Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 62)