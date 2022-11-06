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У киевлян все еще Нещерет, а также два легионера. Стали известны составы на матч Черноморец – Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Бущан на скамейке для запасных

У киевлян все еще Нещерет, а также два легионера. Стали известны составы на матч Черноморец – Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Динамо" в Одессе.

Стал известен стартовый состав киевлян на этот матч:

Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Отметим, что второй матч подряд на скамейке запасных начнет только недавно восстановившийся от травмы Георгий Бущан.

Также и главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук объявил свою стартовую одиннадцатку:

Непогодов – Путря, Джеймс, Белый, Селин – Кравченко, Политило – Кузик, Бобко, Брагару – Гладкий.

Старт поединка запланирован на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Мирча Луческу Роман Григорчук Георгий Бущан Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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