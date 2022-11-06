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У киевлян все еще Нещерет, а также два легионера. Стали известны составы на матч Черноморец – Динамо
Бущан на скамейке для запасных
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Динамо" в Одессе.
Стал известен стартовый состав киевлян на этот матч:
Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Лонвейк – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат.
Отметим, что второй матч подряд на скамейке запасных начнет только недавно восстановившийся от травмы Георгий Бущан.
Также и главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук объявил свою стартовую одиннадцатку:
Непогодов – Путря, Джеймс, Белый, Селин – Кравченко, Политило – Кузик, Бобко, Брагару – Гладкий.
Старт поединка запланирован на 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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