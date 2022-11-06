Шаран – о Днепре-1: Мы понимали, против кого играем. Эта команда заслуживает быть на первом месте в УПЛ

Наставник "Миная" Владимир Шаран дал комментарий после проигрыша "Днепру-1" (1:3) в матче УПЛ:

– Мы понимали, против кого играем. Эта команда заслуживает быть на первом месте в УПЛ. Это видно и по игре, и по организации, и по уровню игроков, находящихся в этой команде. Но я считаю, что 65 минут мы играли хорошо, организованно, забили гол.

У соперника были моменты, но мы тоже могли в некоторых моментах открывать счет еще раньше. Этим отрезком я доволен, но потом произошли досадные ошибки. Ну эти ошибки и будут, ведь у нас молодые игроки. Им не хватает мастерства. Его, к сожалению, не хватило и для того, чтобы забить второй мяч. Это ведь молодые пацаны, что здесь можно говорить… После третьего пропущенного мяча мы практически уже доигрывали поединок.

Поблагодарил наших ребят за то, что играют, как могут, отрабатывают. Ведь до этого времени многие из этих игроков вообще не были в Премьер-лиге, мало играли, и их мало кто знает. Будем двигаться дальше и надеяться, что мы с другими командами - такого же уровня, как мы - будем не только показывать игру, но и добывать результат.

- Психологически для молодых ребят такое поражение тяжелое?

- Тяжелое, конечно, но и для старших ребят тоже. Они сейчас в раздевалке подавлены, говорят, что не нужно было бежать в контратаки. Но как это не бежать? Надо было бежать по-любому, но мы должны были при контратаках лучше использовать свои моменты. В принципе, это все, – сказал тренер.