Кучер: У нас сложный график. Ребятам очень тяжело

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал волевую победу своей команды в матче против "Миная":

“ – Считаю, что играли против соперника, который не дает разбежаться, хорошо обороняется, очень хорошо играет при стандартах в атаке. Сегодня так и было, они искали свой шанс на контратаках и стандартах. Мы же контролировали мяч, контролировали игру, много атаковали, но где-то не могли сначала поставить точку. Однако хорошо среагировали на пропущенный гол, сразу включились и забили два мяча. По сути, игра была сделана. Третий мяч стал финальной точкой. Дальше уже спокойно контролировали игру. Могли забивать еще.

Главное, что есть победа, есть три очка. Надо смотреть дальше, готовиться, восстановиться, потому что очень сложный у нас график. Матчи – через два дня на третий. Сегодня была третья игра за шесть дней. Ребятам очень тяжело.

Будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

– Пропущенный гол разозлил команду?

– Не скажу, что разозлил… Но мы стали в атаке действовать более агрессивно. Быстро отреагировали на этот пропущенный, включились, создали моменты, забили. Думаю, все закономерно. Наша победа – заслуженная.

– Значительное событие – возвращение Гуцуляка…

– Да. Мы с ним разговаривали, потому что у него было повреждение. Хотели понять, насколько он готов. Ведь были разные прогнозы – две недели, три недели. Боялись, чтобы не было рецидива травмы. Но нам нужно было сегодня усиливать игру, выпускать его. Он вышел очень хорошо, помог команде – забил, отдал. Молодец.

– Все ли согласны ехать на следующий матч в Ковалевку, учитывая, что у нас война?

– Насколько я понимаю, готовы ехать все из тех, кто сейчас присутствует. Но сейчас мы поедем на обед и там еще будем разговаривать со всеми ребятами. Предварительно, – на основе того, что мы говорили раньше, – могу сказать, что все готовы ехать.

– У вас времени хватает готовиться к конкретному сопернику?

– Мы всегда готовимся к конкретному сопернику. Конечно, мало времени на восстановление, хотелось бы больше. Но так сделали календарь. Что имеем, то имеем. Будем в каждой игре отдаваться максимально. Этого от нас никто не отнимет”, - сказал Кучер.