Цыганков забил 90-й гол за Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков с помощью пенальти открыл счет в матче 11-го тура УПЛ против "Черноморца".

Для игрока этот гол стал 90-м в составе “бело-синих”. В общей сложности он провел за киевлян 230 матчей (включая сегодняшний). Также на его счету 62 ассиста: второй гол в ворота "Черноморца" забил Бульяский из передачи Цыганкова.

По показателю забитых голов Виктор располагается на седьмом месте в рейтинге бомбардиров "Динамо". Следующей ступенью для 24-летнего игрока является Олег Гусев, у которого 96 мячей.

Отметим, что в этом сезоне Цыганков провел 17 матчей во всех турнирах, записав в свой актив пять голов и четыре ассиста.