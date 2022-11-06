Рух - Кривбасс 2:1. Забивала только молодежь

Чемпионат Украины имеет такую специфику, что очные матчи команд, идущих ниже середины таблицы, редко бывают интересными. Все же многим середняками и аутсайдерами УПЛ куда проще играть "от соперника", нежели предлагать что-либо свое. И когда две такие стены встречаются друг с другом, то мяч перекатывается достаточно медленно, моментов на поле минимум, зато фолов хватает с достатком. Нечто подобного мы сегодня ожидали и от матча "Рух" - "Кривбасс".

В теории, львовяне должны были сегодня находится в лучшей физической форме, поскольку пропускали недавний тур УПЛ. Однако из-за занятости нескольких основных футболистов в юношеской лиги УЕФА (Сапуга, Карабин, Роман), физическая готовность могла сегодня подвести хозяев. "Кривбасс" тоже вряд ли был готов идеально. Команда Вернидуба так и не может найти свою игру в этой кампании и какого-либо просвета не видно. Иногда криворожане неплохо смотрятся в атаке, но нестабильность и пожары в обороне минимизируют любые начинания.

Первый удар в сегодняшнем поединке был нанесен уже на 37-й секунде. Соломон-Отабор выдал отличную передачу на ход Климчуку, который целил в ближний угол ворот Сарнавского - сфера пролетела мимо створа. Казалось, что такое начало может служить предвестником открытой игры, не нет. На полчаса команды ушли в спячку, однако после выдали хорошую 15-минутку. По разу забивать могла каждая команда. У "Руха" свой эпизод не реализовал Таллес - классный выпад по центру завершился передачей на Отабора, который классно прострелил слева под удар товарищу - бразилец Таллес целил в дальний, но немного не попал. Вскоре ответил "Кривбасс". Дебелко и Волошин на двоих соорудили неплохую атаку, однако после скидки Романа его товарищ банально не попал по мячу. А позиция была убойной.

Если вы росли младшим ребенком в семье, то должны знать, что нужно делать после того, как вы нашкодили старшему брату или сестре. Нужно убегать, дабы избежать расправы за свои шалости. Примерно это мы наблюдали на старте второго тайма сегодняшнего матча, проблема гостей в том, что после своей "шкоды" убежать они не смогли. Уже на старте второго тайма "Кривбасс" неожиданно повел в счете. После неудачной подачи углового мяч задержался в штрафной хозяев, Довгий неудачно выбил, Волошин сферу подобрал и нанес точный удар. И после этого мы увидели злой "Рух". За десять минут команда создала 4-5 голевых момента, два из которых удалось реализовать. Правда не обошлось без сумбура. После двух подряд классных сейвов Сарнавского, львовяне подали угловой, кипер "Кривбасса" справился с первой волной атаки, однако добить мяч в ворота Слюсарю никто не помешал. Спустя несколько минут в штрафной криворожан случился схожий эпизод - Сарнавский выручил, но его снова не подстраховали, когда мяч добивал игрок "Руха". На этот раз героем для Кучука стал Сапуга. Три гола от игроков не старше 20-ти лет. Круто ведь.

До конца матча "Кривбасс" так и не совершил камбэк, хотя шанс для этого был. Юный Сапуга, который сегодня вывел команду с капитанской повязкой, помимо забитого гола, отличился в середине второго тайма желтой карточкой. Она стала второй, а значит молодой футболист ушел отдыхать досрочно. Правда коллективу Вернидуба это не помогло - очередное фиаско криворожан, которые закрепились внизу таблицы. "Рух" же поднялся на десятое место, но говорить о спокойной жизни пока не приходится. Отрыв от зоны вылета не внушительный.

VBET-лига. 11-й тур

6 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Рух - Кривбасс 2:1

Голы: Денис Слюсар 53, Марко Сапуга 57 - Назар Волошин 48

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Ярослав Карабин 85), Фабрисио Альваренга (Богдан Бойчук 63), Роман Дидык, Таллес Бренер (Валерий Федорчук 78), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Денис Устименко 66), Назар Волошин, Владимир Якимец (Андрей Понедельник 46), Драган Ловрич, Роман Дебелко, Иван Дибанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 66)

Предупреждения: Марко Сапуга 11, Виталий Роман 68, Марко Сапуга 76, Ростислав Лях 83 - Роман Дебелко 72

Удаление: Марко Сапуга 76