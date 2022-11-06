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Матч Днепра-1 с Шахтером могут провести в Словакии

Премьер-лига
(1 голосов)

В городе Кошице

Матч Днепра-1 с Шахтером могут провести в Словакии

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и донецкий "Шахтер" вскоре сыграют первый очный матч в текущем сезоне УПЛ. Игра должна состояться 19 ноября, через два тура чемпионата Украины. Как сообщает журналист Пйотр Слонка, матч могут провести и не на территории страны:

"Днепр-1" предложил "Шахтеру" провести матч между этими командами в Кошице [Словакия]. Разговоры ведутся. Сейчас многое зависит от донецкого клуба".

На данный момент "Днепр-1" идет на безоговорочно первом месте в таблице УПЛ с 28 очками. Отрыв от второго места, от "Шахтера", составляет пять пунктов. Однако, у донецкой команды есть еще одна игра в запасе.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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