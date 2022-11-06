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Матч Днепра-1 с Шахтером могут провести в Словакии
В городе Кошице
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" и донецкий "Шахтер" вскоре сыграют первый очный матч в текущем сезоне УПЛ. Игра должна состояться 19 ноября, через два тура чемпионата Украины. Как сообщает журналист Пйотр Слонка, матч могут провести и не на территории страны:
"Днепр-1" предложил "Шахтеру" провести матч между этими командами в Кошице [Словакия]. Разговоры ведутся. Сейчас многое зависит от донецкого клуба".
????????????????— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) November 6, 2022
Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч між цими командами в Кошице. Розмови ведуться. Зараз багато залежить від донецького клубу
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There is a chance, that the game between Dnipro-1 and Shakhtar will be played in Kosice. Dnipro-1 offered that possibility to Shakhtar
На данный момент "Днепр-1" идет на безоговорочно первом месте в таблице УПЛ с 28 очками. Отрыв от второго места, от "Шахтера", составляет пять пунктов. Однако, у донецкой команды есть еще одна игра в запасе.
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