Матч Днепра-1 с Шахтером могут провести в Словакии

"Днепр-1" и донецкий "Шахтер" вскоре сыграют первый очный матч в текущем сезоне УПЛ. Игра должна состояться 19 ноября, через два тура чемпионата Украины. Как сообщает журналист Пйотр Слонка, матч могут провести и не на территории страны:

"Днепр-1" предложил "Шахтеру" провести матч между этими командами в Кошице [Словакия]. Разговоры ведутся. Сейчас многое зависит от донецкого клуба".

Дніпро-1 запропонував Шахтарю провести матч між цими командами в Кошице. Розмови ведуться. Зараз багато залежить від донецького клубу



There is a chance, that the game between Dnipro-1 and Shakhtar will be played in Kosice. Dnipro-1 offered that possibility to Shakhtar