Днепровский экспресс. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Минай 3:1

"Минай" создал очень серьезное сопротивление лидеру чемпионата. Команда Владимира Шарана даже первой открыла счет во встрече, однако именно этот момент стал точкой невозврата, после которого "Днепр-1" активизировался и забил трижды в ответ. Днепряне сохраняют за собой первую позицию в таблице, но все конкуренты также выиграли, поэтому преимущество над ближайшим преследователем не изменилось – пять очков.

Vbet лига. 11-й тур

Ужгород. Стадион "Авангард"

СК "Днепр-1" – ФК "Минай" 3:1

Голы: Эдуард Сарапий 66, Алексей Гуцуляк 67, Янис Амаш 75 - Назарий Воробчак 62