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Днепровский экспресс. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Минай 3:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне одерживают очередную победу

Днепровский экспресс. Видео голов и обзор матча Днепр-1 - Минай 3:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" создал очень серьезное сопротивление лидеру чемпионата. Команда Владимира Шарана даже первой открыла счет во встрече, однако именно этот момент стал точкой невозврата, после которого "Днепр-1" активизировался и забил трижды в ответ. Днепряне сохраняют за собой первую позицию в таблице, но все конкуренты также выиграли, поэтому преимущество над ближайшим преследователем не изменилось – пять очков.

Vbet лига. 11-й тур
Ужгород. Стадион "Авангард"
СК "Днепр-1" – ФК "Минай" 3:1
Голы: Эдуард Сарапий 66, Алексей Гуцуляк 67, Янис Амаш 75 - Назарий Воробчак 62

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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