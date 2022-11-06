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Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Черноморец – Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022
Вашему вниманию видео обзор матча Черноморец – Динамо, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Киевляне открыли счет в первом тайме с помощью пенальти, сразу после перерыва Виталий Буяльский оформил дубль, разыграв красивую комбинацию с Цыганковым, а разгром оформил Ванат, также забивший с 11-метровой отметки. Победа позволила Динамо подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Черноморец остается последним.
VBET Лига. 11-й тур
6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" – "Динамо" 0:3
Голы: Цыганков 25 пен., Буяльский 48, Ванат 90+2 пен.
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