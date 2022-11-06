Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Черноморец – Динамо, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Киевляне открыли счет в первом тайме с помощью пенальти, сразу после перерыва Виталий Буяльский оформил дубль, разыграв красивую комбинацию с Цыганковым, а разгром оформил Ванат, также забивший с 11-метровой отметки. Победа позволила Динамо подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Черноморец остается последним.

VBET Лига. 11-й тур

6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" – "Динамо" 0:3

Голы: Цыганков 25 пен., Буяльский 48, Ванат 90+2 пен.