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Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Черноморец – Динамо, чемпионат Украины, 6 ноября 2022

Черноморец - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Черноморец – Динамо, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Киевляне открыли счет в первом тайме с помощью пенальти, сразу после перерыва Виталий Буяльский оформил дубль, разыграв красивую комбинацию с Цыганковым, а разгром оформил Ванат, также забивший с 11-метровой отметки. Победа позволила Динамо подняться на шестую строчку в турнирной таблице. Черноморец остается последним.

VBET Лига. 11-й тур
6 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" – "Динамо" 0:3
Голы: Цыганков 25 пен., Буяльский 48, Ванат 90+2 пен.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Виктор Цыганков Владислав Ванат
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