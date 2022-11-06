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Источник: Один из лидеров-легионеров Днепра-1 не поедет на матч в Ковалевку, еще один игрок сомневается

Премьер-лига
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Речь о Янисе Амаше и Габриэле Бузанелло

Источник: Один из лидеров-легионеров Днепра-1 не поедет на матч в Ковалевку, еще один игрок сомневается

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В следующем туре УПЛ, двенадцатом, лидер турнирной Таблицы "Днепр-1" должен сыграть на выезде с ковалевским "Колосом". Как сообщают источники, не все легионеры готовы отправляться на этот выезд.

В частности, как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", опираясь на несколько близких к клубу источников, "Днепр-1" не сможет рассчитывать на Яниса Амаша. У него уже есть билет в Марсель, где футболист планирует пробыть три дня и вернуться перед "Ворсклой". "Но есть вариант, что легионер будет готовиться уже к "Шахтеру" (базовая дата – 19-е ноября)", - отмечает источник.

Сомневается в целесообразности выезда бразилец Бузанелло. С ним в клубе еще планируют разговаривать на эту теме. Точно готовы к выезду бразильцы Валефа и Гомес. "Им все равно где – лишь бы играть", - добавляет источник.

В контексте других легионеров проблема выезда неактуальна. Пурита и Бланко травмированы, Балули не проходит в состав по спортивным причинам, молодой нападающий Де Соуза еще не готов к основному составу.

Матч с "Колосом" должен состояться 9-го ноября. Добавим, что ранее несколько легионеров уже отказывались от выезда на матч с "Рухом" во Львов. Тогда из иностранных игроков в составе "Днепра-1" были только Валеф и Гомес.

В этом сезоне Янис Амаш забил за "Днепр-1" три гола и отдал пять результативных передач.

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В статье: СК Днепр-1 Янис Амаш
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Источник:
УПЛ жива

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