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Волевая молодежь. Видео голов и обзор матча Рух - Кривбасс 2:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Третий подряд матч львовян без поражений

Волевая молодежь. Видео голов и обзор матча Рух - Кривбасс 2:1

Фото: УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В первой части текущего чемпионата "Рух" встречался преимущественно против клубов из верхней части таблицы УПЛ, однако к концу календарного года молодая команда Леонида Кучука играет с прямыми конкурентами. Такой календарь помогает идти уже в трех матчах без поражений и подняться на десятую строчку таблицы. На этот раз "желто-черные" первыми пропустили, однако проявили характер и через четыре минуты забили дважды. А вот дела "Кривбасса" все еще остаются неутешительными: криворожцы остаются в зоне переходных матчей с одной победой в своем активе. За четыре последних поединка подопечные Юрия Вернидуба не уступили только однажды.

Vbet лига. 11-й тур
"Рух" – "Кривбасс" 2:1
Голы: Слюсар 53, Сапуга 57 – Н.Волошин 48

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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