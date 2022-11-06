Волевая молодежь. Видео голов и обзор матча Рух - Кривбасс 2:1

В первой части текущего чемпионата "Рух" встречался преимущественно против клубов из верхней части таблицы УПЛ, однако к концу календарного года молодая команда Леонида Кучука играет с прямыми конкурентами. Такой календарь помогает идти уже в трех матчах без поражений и подняться на десятую строчку таблицы. На этот раз "желто-черные" первыми пропустили , однако проявили характер и через четыре минуты забили дважды. А вот дела "Кривбасса" все еще остаются неутешительными: криворожцы остаются в зоне переходных матчей с одной победой в своем активе. За четыре последних поединка подопечные Юрия Вернидуба не уступили только однажды.

Vbet лига. 11-й тур

"Рух" – "Кривбасс" 2:1

Голы: Слюсар 53, Сапуга 57 – Н.Волошин 48