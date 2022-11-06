Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волевая молодежь. Видео голов и обзор матча Рух - Кривбасс 2:1
Третий подряд матч львовян без поражений
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В первой части текущего чемпионата "Рух" встречался преимущественно против клубов из верхней части таблицы УПЛ, однако к концу календарного года молодая команда Леонида Кучука играет с прямыми конкурентами. Такой календарь помогает идти уже в трех матчах без поражений и подняться на десятую строчку таблицы. На этот раз "желто-черные"
Vbet лига. 11-й тур
"Рух" – "Кривбасс" 2:1
Голы: Слюсар 53, Сапуга 57 – Н.Волошин 48
Популярное сейчас
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Благодаря спасительному голу Гарета Бейла на 128-й минуте Лос-Анджелес стал чемпионом МЛС.
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2022
- Днепр-1 держит дистанцию, рывок Динамо. Таблица и результаты тура УПЛ
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО