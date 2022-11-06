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Луческу: Ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч Динамо о победе над Черноморцем

Луческу: Ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" со счетом 3:0 в рамках одиннадцатого тура УПЛ.

"Нам противостояла играющая команда, которая умеет строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.

У нас было огромное желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути. Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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