Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути
Коуч Динамо о победе над Черноморцем
fcdynamo.com
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над одесским "Черноморцем" со счетом 3:0 в рамках одиннадцатого тура УПЛ.
"Нам противостояла играющая команда, которая умеет строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут набирать их.
У нас было огромное желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.
Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути. Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений".
Популярное сейчас
- ЛНЗ становится единоличным лидером, Карпаты дожимают Диназ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Черноморец - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
- Волевая Заря, разгром от Шахтера, возвращение Холанда. Главные новости за 5 ноября
- После матча Ворскла - Львов произошел конфликт. Львовяне недовольны судейством
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО