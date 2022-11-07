Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября
А еще ТОП-матчи в Италии и другие европейские вкусности
Фото: ФК Динамо Київ
Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 7 по 13 ноября.
Понедельник, 7 ноября
"Барселона" снова опередила "Реал", а это значит, что в матче с "Райо Вальекано" сливочные не имеют права на ошибку. Справятся ли, учитывая, что Карим Бензема снова получил повреждение?
- "Райо Вальекано" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
Вторник, 8 ноября
Уже 12 тур начнется в УПЛ. "Заре", чтобы удержаться на третьем месте, нужно побеждать "Ингулец" на выезде. А еще нас ждет харьковское дерби. В Германии "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", в Италии свои матчи проведут лидеры "Наполи" и "Милан", а в Испании посмотрим, справится ли "Барселона" с "Осасуной".
- "Ингулец" - "Заря". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Металлист" – "Металлист 1925". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2
- "Вольфсбург" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Наполи" - "Эмполи". Серия А. 19:30. MEGOGO
- "Вердер" – "Бавария". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
- "Кремонезе" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Осасуна" - "Барселона". Ла Лига. 22:30. MEGOGO
Среда, 9 ноября
В Чемпионате Украины "Днепр-1" сыграет на выезде с "Колосом", а "Шахтер" проверит на прочность "Верес". А еще будет встреча двух бывших тренеров "Зари" – Скрипника и Вернидуба. В Германии привлекает внимание поединок между идущим вторым "Фрайбургом" и "Лейпцигом". Надеемся, Малиновский выйдет в основе на игру против "Лечче", а еще в среду свои матчи сыграют "Рома" и "Интер". Любители испанского футбола будут следить за поединками "Севилья" - "Реал Сосьедад" и "Мальорка" - "Атлетико". А еще в рамках английского Кубка лиги будет большой матч "Манчестер Сити" – "Челси".
- "Колос" - "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Кривбасс" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Верес" - "Шахтер". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Лечче" – "Аталанта". Серия А. 19:30. MEGOGO
- "Сассуоло" – "Рома". Серия А. 19:30. MEGOGO
- "Севилья" - "Реал Сосьедад". Ла Лига. 20:00. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Фрайбург". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
- "Интер" – "Болонья". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Мальорка" - "Атлетико". Ла Лига. 22:30. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Челси". Кубок лиги. 22:00
Четверг, 10 ноября
В этот день в рамках УПЛ увидим львовское дерби, попытку "Черноморца" одержать первую победу в сезоне, а также громкое противостояние "Динамо" – "Александрия". В Италии запланированы матчи "Лацио" и "Ювентуса", в Испании сыграет "Реал". В Англии можно посмотреть на попытку МЮ взять реванш у "Астон Виллы", но в рамках Кубка лиги
- "Львов" - "Рух". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Минай" - "Черноморец". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Александрия". УПЛ. 15:00. 2+2
- "Верона" – "Ювентус". Серия А. 19:30. MEGOGO
- "Латио" - "Монца". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла". Кубок лиги. 22:00
- "Реал" – "Кадис". Ла Лига. 22:30. MEGOGO
Пятница, 11 ноября
На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.
- "Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
- "Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO
Суббота, 12 ноября
В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.
- "Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports
Воскресенье, 13 ноября
Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.
- "Ворскла" – "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
- "Аталанта" – "Интер". Серия А. 13:30. MEGOGO
- ПСЖ – "Осер". Лига 1. 14:00. MEGOGO
- "Металлист 1925" - "Ингулец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Александрия" - "Верес". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Рома" – "Торино". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Динамо" – "Колос". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
- "Шахтер" - "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Фрайбург" - "Унион Берлин". Бундеслига. 18:30. Setanta Sports
- "Милан" – "Фиорентина". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Ювентус" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Монако" – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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