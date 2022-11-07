Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября

Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 7 по 13 ноября.

Понедельник, 7 ноября

"Барселона" снова опередила "Реал", а это значит, что в матче с "Райо Вальекано" сливочные не имеют права на ошибку. Справятся ли, учитывая, что Карим Бензема снова получил повреждение?

"Райо Вальекано" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Вторник, 8 ноября

Уже 12 тур начнется в УПЛ. "Заре", чтобы удержаться на третьем месте, нужно побеждать "Ингулец" на выезде. А еще нас ждет харьковское дерби. В Германии "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", в Италии свои матчи проведут лидеры "Наполи" и "Милан", а в Испании посмотрим, справится ли "Барселона" с "Осасуной".

"Ингулец" - "Заря". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Металлист" – "Металлист 1925". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2

УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

"Наполи" - "Эмполи". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Вердер" – "Бавария". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Кремонезе" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Осасуна" - "Барселона". Ла Лига. 22:30. MEGOGO

Среда, 9 ноября

В Чемпионате Украины "Днепр-1" сыграет на выезде с "Колосом", а "Шахтер" проверит на прочность "Верес". А еще будет встреча двух бывших тренеров "Зари" – Скрипника и Вернидуба. В Германии привлекает внимание поединок между идущим вторым "Фрайбургом" и "Лейпцигом". Надеемся, Малиновский выйдет в основе на игру против "Лечче", а еще в среду свои матчи сыграют "Рома" и "Интер". Любители испанского футбола будут следить за поединками "Севилья" - "Реал Сосьедад" и "Мальорка" - "Атлетико". А еще в рамках английского Кубка лиги будет большой матч "Манчестер Сити" – "Челси".

"Колос" - "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Кривбасс" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Верес" - "Шахтер". УПЛ. 15:00. Setanta Sports

УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Лечче" – "Аталанта". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Сассуоло" – "Рома". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Севилья" - "Реал Сосьедад". Ла Лига. 20:00. MEGOGO

"Лейпциг" – "Фрайбург". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Интер" – "Болонья". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Мальорка" - "Атлетико". Ла Лига. 22:30. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Челси". Кубок лиги. 22:00

Четверг, 10 ноября

В этот день в рамках УПЛ увидим львовское дерби, попытку "Черноморца" одержать первую победу в сезоне, а также громкое противостояние "Динамо" – "Александрия". В Италии запланированы матчи "Лацио" и "Ювентуса", в Испании сыграет "Реал". В Англии можно посмотреть на попытку МЮ взять реванш у "Астон Виллы", но в рамках Кубка лиги

"Львов" - "Рух". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Минай" - "Черноморец". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Динамо" – "Александрия". УПЛ. 15:00. 2+2

УПЛ. 15:00. 2+2 "Верона" – "Ювентус". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Латио" - "Монца". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла". Кубок лиги. 22:00

"Реал" – "Кадис". Ла Лига. 22:30. MEGOGO

Пятница, 11 ноября

На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.

"Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 12 ноября

В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.

"Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO

"Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports

"Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

Воскресенье, 13 ноября

Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.