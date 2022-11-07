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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября

Премьер-лига
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А еще ТОП-матчи в Италии и другие европейские вкусности

Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Групповые этапы еврокубков закончились, но футбола на неделе будет даже больше, потому что национальные чемпионаты стремятся сыграть побольше перед началом Чемпионата Мира. Чтобы не пропустить самое интересное, UA-Футбол собрал для вас перечень центральных матчей, которые состоятся с 7 по 13 ноября.

Понедельник, 7 ноября

"Барселона" снова опередила "Реал", а это значит, что в матче с "Райо Вальекано" сливочные не имеют права на ошибку. Справятся ли, учитывая, что Карим Бензема снова получил повреждение?

  • "Райо Вальекано" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Вторник, 8 ноября

Уже 12 тур начнется в УПЛ. "Заре", чтобы удержаться на третьем месте, нужно побеждать "Ингулец" на выезде. А еще нас ждет харьковское дерби. В Германии "Бавария" приедет в гости к "Вердеру", в Италии свои матчи проведут лидеры "Наполи" и "Милан", а в Испании посмотрим, справится ли "Барселона" с "Осасуной".

  • "Ингулец" - "Заря". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Металлист" – "Металлист 1925". УПЛ. 13:00. УНИАН/2+2
  • "Вольфсбург" – "Боруссия" Д. Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
  • "Наполи" - "Эмполи". Серия А. 19:30. MEGOGO
  • "Вердер" – "Бавария". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Кремонезе" – "Милан". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Осасуна" - "Барселона". Ла Лига. 22:30. MEGOGO

Среда, 9 ноября

В Чемпионате Украины "Днепр-1" сыграет на выезде с "Колосом", а "Шахтер" проверит на прочность "Верес". А еще будет встреча двух бывших тренеров "Зари" – Скрипника и Вернидуба. В Германии привлекает внимание поединок между идущим вторым "Фрайбургом" и "Лейпцигом". Надеемся, Малиновский выйдет в основе на игру против "Лечче", а еще в среду свои матчи сыграют "Рома" и "Интер". Любители испанского футбола будут следить за поединками "Севилья" - "Реал Сосьедад" и "Мальорка" - "Атлетико". А еще в рамках английского Кубка лиги будет большой матч "Манчестер Сити" – "Челси".

  • "Колос" - "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Кривбасс" – "Ворскла". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Верес" - "Шахтер". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Лечче" – "Аталанта". Серия А. 19:30. MEGOGO
  • "Сассуоло" – "Рома". Серия А. 19:30. MEGOGO
  • "Севилья" - "Реал Сосьедад". Ла Лига. 20:00. MEGOGO
  • "Лейпциг" – "Фрайбург". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Интер" – "Болонья". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Мальорка" - "Атлетико". Ла Лига. 22:30. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Челси". Кубок лиги. 22:00

Четверг, 10 ноября

В этот день в рамках УПЛ увидим львовское дерби, попытку "Черноморца" одержать первую победу в сезоне, а также громкое противостояние "Динамо" – "Александрия". В Италии запланированы матчи "Лацио" и "Ювентуса", в Испании сыграет "Реал". В Англии можно посмотреть на попытку МЮ взять реванш у "Астон Виллы", но в рамках Кубка лиги

  • "Львов" - "Рух". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Минай" - "Черноморец". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Динамо" – "Александрия". УПЛ. 15:00. 2+2
  • "Верона" – "Ювентус". Серия А. 19:30. MEGOGO
  • "Латио" - "Монца". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла". Кубок лиги. 22:00
  • "Реал" – "Кадис". Ла Лига. 22:30. MEGOGO

Пятница, 11 ноября

На последний рабочий день недели вынесены в перспективе яркие матчи во Франции и Германии.

  • "Боруссия" М – "Боруссия" Д. Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
  • "Лион" - "Нитка". Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 12 ноября

В Английской Премьер-лиге запланировано восемь поединков, среди которых выделяется встреча "Ньюкасла" и "Челси". Но, конечно, мы будем поддерживать Миколенко в игре против "Борнмута", и Зинченко в поединке с "Вулвз". В Германии "Шальке" будет принимать "Баварию", а в Италии "Наполи" встретится с "Удинезе", который после сенсационного старта несколько притормозил. Испания уже будет отдыхать перед ЧМ.

  • "Манчестер Сити" – "Брентфорд". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
  • "Наполи" - "Удинезе". Серия А. 16:00. MEGOGO
  • "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Ливерпуль" – "Саутгемптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Ньюкасл" – "Челси". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
  • "Шальке" – "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
  • "Вулверхємптон" – "Арсенал". АПЛ. 21:45. Setanta Sports

Воскресенье, 13 ноября

Снова возвращается УПЛ и сразу насыщенной программой из пяти матчей. "Днепр-1" едет в гости к "Ворскле", "Александрия" встретится с "Вересом", "Металлист 1925" померяется силами с "Ингульцем", "Динамо" примет "Колос", а "Шахтер" будет экзаменовать "Зарю". В Англии МЮ ждет поединок с "Фулхэмом", в Германии обратите внимание на встречу "Фрайбурга" и "Униона" - это сейчас претенденты на место в Лиге Чемпионов. Порадует Италия, где будут несколько ТОП-поединков, а во Франции всегда готовы показать шоу футболисты ПСЖ.

  • "Ворскла" – "Днепр-1". УПЛ. 13:00. Setanta Sports
  • "Аталанта" – "Интер". Серия А. 13:30. MEGOGO
  • ПСЖ – "Осер". Лига 1. 14:00. MEGOGO
  • "Металлист 1925" - "Ингулец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Александрия" - "Верес". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
  • "Рома" – "Торино". Серия А. 16:00. MEGOGO
  • "Динамо" – "Колос". УПЛ. 17:00. УНИАН/2+2
  • "Шахтер" - "Заря". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
  • "Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
  • "Фрайбург" - "Унион Берлин". Бундеслига. 18:30. Setanta Sports
  • "Милан" – "Фиорентина". Серия А. 19:00. MEGOGO
  • "Ювентус" – "Лацио". Серия А. 21:45. MEGOGO
  • "Монако" – "Марсель". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Примера Лига 1 Украинская Премьер-лига
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