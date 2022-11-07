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Волошин: Могли не только сравнять счет, но и вырвать победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Кривбасса" - о поражении от "Руха" (1:2)

Волошин: Могли не только сравнять счет, но и вырвать победу

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Назар Волошин рассказал о матче против львовского "Руха" (1:2) в 11-м туре УПЛ.

– Назар, вроде бы игра "Кривбасса" давалась, но имеем что имеем. Что не получилось сегодня у команды, ведь досадно уступили?

– Нам все удавалось, забили такой нужный гол. Но, к сожалению, подсели после гола и пропустили дважды. У нас были еще моменты, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу, но мы их не использовали.

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– Почему команда остановилась после забитого гола?

– Даже не знаю, почему так произошло… Знаю только то, что после двух пропущенных мячей мы провели множество хороших атак, но безрезультатно. Соперник поставил "автобус" в собственной штрафной – это одна из причин, почему мы больше не забили.

– Тем не менее, тебе удался отличный гол, который вы посвятили Семенову, который травмирован. Какие твои пожелания Дмитрию?

– Желаю, чтобы Дмитрий как можно скорее вернулся к нам, к тренировкам. Желаю, чтобы поскорее поправлялся. Он нам очень нужен. Сегодня в защите его очень не хватало, – сказал Волошин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Назар Волошин
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
07.11.2022 в 10:58
Та не чуди.
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