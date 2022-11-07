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Срна издал автобиографию - все доходы он передаст в поддержку детей в Украине
Книга написана на хорватском, но скоро будет переведена на украинский язык
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Легенда "Шахтера", а ныне директор по футболу "горняков" Дарио Срна представил автобиографию "Почему тебе зовут Срна?". Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин на своей странице в Facebook.
Он добавил, что книга издана на хорватском, но скоро будет переведена на украинский язык. Все доходы от продаж Дарио направит на поддержку детей в Украине, которые остались без родителей в результате войны.
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