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Гура - об 4:1 с Колосом: Порадовали всех болельщиков Александрийщины
"Горожане" разгромили ковалевский клуб
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (4:1) в 11-м туре УПЛ.
"Порадовали всех болельщиков Александрийщины. С таким счетом мы давно не выигрывали. При этом был очень хороший футбол. Поле было тяжелым, но у нас был качественный контроль мяча.
Создали много моментов, которые не реализовали. Но слава Богу, что после 11-метрового не опустили руки и довели до логического результата, выиграли эту игру.
Приятно, что Кирилл Ковалец вышел в старте и набирает обороты. Думаю, он будет понемногу входить в игру и демонстрировать яркий футбол. Дебютировал в старте и Артем Шулянский. Ребята отыграли на хорошем уровне и показали понравившееся всем зрелище.
Приятно, что играем дома, нет этих переездов, когда домашние матчи проводить где-нибудь в Киеве. А так очень довольны результатом", - сказал Гура.
После 11-го тура "Александрия" набрала 16 очков и занимает четвертое место, имея при этом две игры в запасе.
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