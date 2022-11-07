Гура - об 4:1 с Колосом: Порадовали всех болельщиков Александрийщины

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (4:1) в 11-м туре УПЛ.

"Порадовали всех болельщиков Александрийщины. С таким счетом мы давно не выигрывали. При этом был очень хороший футбол. Поле было тяжелым, но у нас был качественный контроль мяча.

Создали много моментов, которые не реализовали. Но слава Богу, что после 11-метрового не опустили руки и довели до логического результата, выиграли эту игру.

Приятно, что Кирилл Ковалец вышел в старте и набирает обороты. Думаю, он будет понемногу входить в игру и демонстрировать яркий футбол. Дебютировал в старте и Артем Шулянский. Ребята отыграли на хорошем уровне и показали понравившееся всем зрелище.

Приятно, что играем дома, нет этих переездов, когда домашние матчи проводить где-нибудь в Киеве. А так очень довольны результатом", - сказал Гура.