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Риццоли считает, что три пенальти в матче Александрия - Колос поставили неверно

Премьер-лига
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Главный эксперт по арбитражу УАФ не согласен с решениями судьи

Риццоли считает, что три пенальти в матче Александрия - Колос поставили неверно

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал отдельные эпизоды судейства матча 11-го тура УПЛ "Александрия" - "Колос" (4:1).

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52 мин. Назначение 11-метрового удара за игру рукой в ​​пользу ФК "Колос".

Надо сказать, что защитник ФК "Александрия" пытается перехватить передачу с правого фланга левой ногой, и ему удается это сделать, сыграв в мяч коленом. После этого мяч четко меняет траекторию движения вверх, где и обретает правую руку защитника, который на тот момент не мог избежать контакта со сферой. Хотя можно понять сложность оценки динамики и траектории, было бы более целесообразным продолжить игру, считая этот момент случайным контактом, вызванным самим защитником.

60 мин. Назначение 11-метрового удара за игру рукой в ​​пользу ФК "Александрия".

Мяч после игры головой со стороны двух игроков отскакивает от газона и попадает в руку защитника, у которого нет возможности избежать этого контакта. Непредсказуемость динамики и траектории, и к тому же близкое расстояние, не оставляют другого решения, как считать это не заслуживающей наказания ситуацией, а следовательно, было бы более целесообразным продолжить игру.

67 мин. Назначение 11-метрового удара за фол в пользу ФК "Александрия".

Защитник ФК "Колос" не делает ничего, чтобы совершить фол, и даже следует сказать о том, что его движение прерывается в попытке избежать столкновения с соперником - он сразу останавливается непосредственно за пределами штрафной. И здесь именно нападающий, пытаясь войти в штрафную, создает контакт, совершая единоборство с защитником. Следовательно, такие действия следует считать обычным игровым контактом. При этом следует учитывать наличие объективной сложности — трудно (даже с помощью видео с телекамер) понять, контакт состоялся за пределами или на линии штрафной.

Напомним, что поединок судил Дмитрий Кривушкин.

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В статье: Никола Риццоли ФК Александрия Колос (Ковалевка) УАФ
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Источник:
УАФ

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