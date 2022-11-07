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Металлист - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Металлист - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Харьковское дерби пройдет далеко за пределами Харькова. Но обязательно наступит время, когда команды вернутся к себе домой и будут играть для родной публики. Без русни, без оккупантов. А пока что – Ужгород, местный стадион "Авангард".

Матч 12-го тура состоится во вторник, восьмого ноября 2022-го, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию игры обеспечит телеканал "УНИАН". Также матч в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас нет возможности следить за игрой в видеоэфире, предлагаем формат текстовой трансляции. Это описание событий в живом времени. Текстовую онлайн-трансляцию обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>.

Также вы можете следить за событиями УПЛ, не часто попадающими в эфиры телевидения. Об интересных нюансах рассказывает новый телеграмм канал "УПЛ жива". Подписаться можно ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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