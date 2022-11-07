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Цыганков не собирается продлевать контракт с Динамо - Вацко

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб рискует бесплатно потерять ценный актив

Цыганков не собирается продлевать контракт с Динамо - Вацко

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков намерен бесплатно уйти из родного клуба по окончании контракта ближайшим летом.

Как известно, летом Игорь Суркис отклонил предложение испанской "Жироны" по Цыганкову в размере 10 млн евро. Президент киевского клуба заявлял, что верит в продление контракта с лидером атак своей команды.

Однако журналист и комментатор Виктор Вацко со ссылкой на окружение игрока сообщает, что Виктор не останется в "Динамо" в следующем сезоне.

"Ситуация с Цыганковым – не о бизнесе. Это чистое казино: черное или красное. Остается или перейдет в новый клуб. Убедят остаться или не убедят. С Ярмоленко в свое время (в 2015 году Андрей подписал новый контракт – прим.) вышло, и он остался. Из того, что я слышал от людей, близких к футболисту – они говорят, что он намерен сменить клубную прописку", – заявил Вацко в эфире программы "Вацко on air".

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Отметим, что в текущем сезоне Цыганков сыграл в 17 матчах, в которых забил 5 голов и отдал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает его в 25 млн. евро.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Dynamomania

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Комментарии (6)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.11.2022 в 17:10
И правильно сделает, если есть лучше вариант.
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0
0
MaximSK (Киев)
07.11.2022 в 16:51
Если он подпишет новый контракт, вряд ли потом уйдет в Топ-чемпионат, поэтому думаю он уйдет как свободный агент, тем более у нас чемпионат военный
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+1
0
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anоnimus (Київ)
07.11.2022 в 16:48
Вітя! Заради свого діда, біжи з цієї ОПЗЖ-клітки, БІЖИ!
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+1
0
nadobi (Полтава)
07.11.2022 в 15:56
Кому нахрен он нужен, где еще он может так не играть?
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+1
-3
haymov18 (Днепр )
07.11.2022 в 15:50
Цыганков нежный игрок,тяжко ему будет в топ лигах...
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0
0
terber (ternopil)
07.11.2022 в 16:44
після ДК піде в покер грати
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0
-1

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