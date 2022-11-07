Цыганков не собирается продлевать контракт с Динамо - Вацко

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков намерен бесплатно уйти из родного клуба по окончании контракта ближайшим летом.

Как известно, летом Игорь Суркис отклонил предложение испанской "Жироны" по Цыганкову в размере 10 млн евро. Президент киевского клуба заявлял, что верит в продление контракта с лидером атак своей команды.

Однако журналист и комментатор Виктор Вацко со ссылкой на окружение игрока сообщает, что Виктор не останется в "Динамо" в следующем сезоне.

"Ситуация с Цыганковым – не о бизнесе. Это чистое казино: черное или красное. Остается или перейдет в новый клуб. Убедят остаться или не убедят. С Ярмоленко в свое время (в 2015 году Андрей подписал новый контракт – прим.) вышло, и он остался. Из того, что я слышал от людей, близких к футболисту – они говорят, что он намерен сменить клубную прописку", – заявил Вацко в эфире программы "Вацко on air".

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков сыграл в 17 матчах, в которых забил 5 голов и отдал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает его в 25 млн. евро.