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Харьковчанка Монзуль рассудит битву Металлиста и Металлиста 1925. Судейские назначения на 12 тур УПЛ

Премьер-лига
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На матче Колос - Днепр-1 будет ВАР

Харьковчанка Монзуль рассудит битву Металлиста и Металлиста 1925. Судейские назначения на 12 тур УПЛ

ФК Десна

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Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 12-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

вторник, 08.11.2022

"Ингулец" - "Заря". Киев. НТК им. В.М. Банникова. 13.00. Арбитр - Деревинский (Хмельницкий)

"Металлист" - "Металлист 1925". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Монзуль (Харьков)

среда, 09.11.2022

"Колос" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Копиевский (Кропивницкий), Арбитр ВАР - Балакин (Киевская обл.)

"Кривбасс" - "Ворскла". Львов. Стадион "Украина". 13.00. Арбитр - Романов (Днепр)

"Верес" - "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Абдула (Харьков)

четверг, 10.11.2022

"Минай" - "Черноморец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Романюк (Ивано-Франковск)

"Львов" - "Рух". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр - Арановский (Киев)

"Динамо" - "Александрия". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15.00. Арбитр – Панчишин (Харьков)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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