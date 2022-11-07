Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харьковчанка Монзуль рассудит битву Металлиста и Металлиста 1925. Судейские назначения на 12 тур УПЛ
На матче Колос - Днепр-1 будет ВАР
ФК Десна
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 12-го тура
вторник, 08.11.2022
"Ингулец" - "Заря". Киев. НТК им. В.М. Банникова. 13.00. Арбитр - Деревинский (Хмельницкий)
"Металлист" - "Металлист 1925". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Монзуль (Харьков)
среда, 09.11.2022
"Колос" - "Днепр-1". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Копиевский (Кропивницкий), Арбитр ВАР - Балакин (Киевская обл.)
"Кривбасс" - "Ворскла". Львов. Стадион "Украина". 13.00. Арбитр - Романов (Днепр)
"Верес" - "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 15.00. Арбитр - Абдула (Харьков)
четверг, 10.11.2022
"Минай" - "Черноморец". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Романюк (Ивано-Франковск)
"Львов" - "Рух". Львов. Стадион "СКИФ". 13.00. Арбитр - Арановский (Киев)
"Динамо" - "Александрия". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15.00. Арбитр – Панчишин (Харьков)
Популярное сейчас
- Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- Шахтер против Вереса и Зари, Динамо испытает Александрию. Расписание футбола на 7 - 13 ноября
- После матча Ворскла - Львов произошел конфликт. Львовяне недовольны судейством
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Новости по теме
- 22:54 Украинские Коваленко рассудит Черноморец и Динамо и другие судейские назначения на матчи 11-го тура УПЛ
- 15:31 Украинские Металлист против Металлиста 1925: УПЛ назвала даты и время матчей 11,12 и 13 туров
- 21:27 Украинские С пятницы до понедельника. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура